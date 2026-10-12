Прогулянка сільською місцевістю: Меган Маркл поділилася новим відео з дітьми

Меган Маркл / © Getty Images

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У неділю герцогиня Сассекська поділилася у своїх Instagram Stories відео, на якому вона і діти принца Гаррі, принц Арчі та принцеса Лілібет, прогулюються тінистою стежкою в англійській сільській місцевості.

Семирічний Арчі їде на самокаті, а п'ятирічна Лілібет слідує за ним по п'ятах, тоді як вдалині проходить група диких оленів. Чорний лабрадор сім'ї, Пула, теж йшов поруч, час від часу зупиняючись, щоб понюхати траву.

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Принц Арчи и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили створити приватну, що не належать королівській родині, резиденцію у Великій Британії невдовзі після того, як їхні діти вперше за понад чотири роки возз'єдналися зі своїм дідом, королем Чарльзом. 2020 року, після того, як пара відмовилася від своїх королівських обов'язків, вони переїхали до рідного штату Меган – Каліфорнію, а через шість років повернулися назад до Британії.

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Нагадаємо, раніше герцогиня вже показала життя своєї сім'ї в Англії в іншому ролику, яким ділилася у своєму блогу.

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