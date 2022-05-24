"Прокинулися від того, що за парканом спрацювала ППО": Катя Осадча розповіла про перший день війни

"Прокинулися від того, що за парканом спрацювала ППО": Катя Осадча розповіла про перший день війни

Ведуча розповіла, як вона з сім'єю тікала від війни.

Катя Осадча показала підписникам в Instagram фото, зроблене 24 лютого, коли Росія повномасштабно та підступно вторглася до України. Ведуча також розповіла, що вона з родиною робила у перший день війни.

У той страшний ранок телезірка в паніці пішла до магазину купити продуктів і зробила там селфі. Вона була одягнена у чорний светр і чорну маску.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

"24.02. 9:22. Три місяці з початку повономасштабного вторгненння.

Я не знаю, чому вирішила зробити фото в магазині, напевно, щоб запам’ятати хронологію подій цього страшного ранку…

Ми прокинулися о 4:30 від того, що за нашим парканом спрацювало ППО (вже можу писати, там його більше немає).

Напередодні повернулися з прем’єри "Великої прогулянки", ми спокійно звично вляглися спати з планами на ранок …як і всі ми…

Як і всі з перших вибухів не розуміння дій. Складати, валізи, бігти за продуктами, чи кудись їхати. В паніці робили все і купували продукти, що потім привезли до батьків, і збирали валізи з мінімумом речей на всіх, щоб помістилися в багажник, і виїдзажали, спочатку до батьків неподалік, там здавалося безпечніше..

А потім був довгий шлях на захід України з двома маленькими дітьми і візком на колінах, адже він не помістився в багажник, так і їхали всі 19 годин…

Ми не були готові до такого підступного вторгнення дурного сусіда. І до сих пір не віримо, що все це відбувається з нами…." – написала ведуча.

Ще Осадча виклала відео з дідусем із Херсона, яке шириться у Мережі, де він говорить, що хоче жити в Україні.

"Херсон - Україна!!!!

І скільки б не шукали пропагандисти-окупанти зрадників, люди скажуть правду, вони хочуть жити в Україні. Можна окупувати землю, але не можна окупувати наші думки, наші бажання, наше життя… вони не можуть змусити нас хотіти бути з ними. Чоловік, що пам’ятає часи союзу хоче жити в вільній Україні!!!

Херсонці і усі мешканці окупованих територій, ми ні на мить не забуваємо про вас, ми віримо, що будемо разом!!!" - написала вона.

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