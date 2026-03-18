ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
2 хв

Прокурор вимагає для сина кронпринцеси Метте-Маріт семирічного ув’язнення: нові подробиці суду

Для сина кронпринцеси Метте-Маріт, який чекає на чергове судове засідання, прокурор вимагає понад сім років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Маріус Хойбі

Маріус Хойбі / © Getty Images

Маріусу Хойбі висунуто загалом 40 звинувачень, зокрема у зґвалтуванні чотирьох жінок, а також у домашньому насильстві та інших злочинах. Він не визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення у зґвалтуванні під час попереднього засідання, але визнав провину в кількох порушеннях правил дорожнього руху, у скоєнні тяжкого злочину, пов’язаного з наркотиками, та в порушенні заборонного наказу, а також «частково» в погрозах і нападі за обтяжливих обставин.

На судовому ескізі зображено Маріуса Хойбі, сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт, під час третього дня судового розгляду в окружному суді Осло / © Getty Images

Судовий процес, який тривав сім тижнів і має завершитися в четвер, 19 березня, став однією з наймасштабніших справ в історії країни, оскільки в ньому докладно розглядалася наркотична залежність пасинка майбутнього короля Норвегії Гокона.

Маріус Хойбі та кронпринц Гокон / © Getty Images

У середу, виступаючи в суді, головний прокурор Стурла Генріксбое виклав покарання, яке він вимагав за 40 пунктами звинувачення проти Хойбі. Він заявив суду, що до Хойбі треба ставитися, як до будь-якого іншого громадянина, і він не повинен піддаватися ні суворішому, ні м’якшому покаранню через свої зв’язки з норвезькою королівською сім’єю, цитує його слова видання express.

Такої самої позиції дотримується і спадковий принц Гокон. Він казав, що закон Норвегії рівний перед усіма, тому його пасинок постане перед судом, який вирішуватиме його подальшу долю.

Маріус Хойбі та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Минулого тижня у сльозах під час свідчень Хойбі заявив, що широке висвітлення його судового процесу в ЗМІ зробило його «об’єктом ненависті» та зобразило його як монстра, що призвело до тривоги і клінічної депресії.

Маріус Хойбі — перший син кронпринцеси Метте-Маріт і пасинок її чоловіка та майбутнього короля кронпринца Гокона. Судовий процес збігся з непростим періодом для його матері, оскільки нещодавно спливли листи, які підтверджують її зв’язок з педофілом Джеффрі Епштейном.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса також зіткнулася з низкою проблем зі здоров’ям, оскільки страждає на хронічне захворювання — легеневий фіброз, і найближчим часом їй можуть пересадити легені.

Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie