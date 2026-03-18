Прокурор вимагає для сина кронпринцеси Метте-Маріт семирічного ув’язнення: нові подробиці суду
Для сина кронпринцеси Метте-Маріт, який чекає на чергове судове засідання, прокурор вимагає понад сім років ув’язнення.
Маріусу Хойбі висунуто загалом 40 звинувачень, зокрема у зґвалтуванні чотирьох жінок, а також у домашньому насильстві та інших злочинах. Він не визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення у зґвалтуванні під час попереднього засідання, але визнав провину в кількох порушеннях правил дорожнього руху, у скоєнні тяжкого злочину, пов’язаного з наркотиками, та в порушенні заборонного наказу, а також «частково» в погрозах і нападі за обтяжливих обставин.
Судовий процес, який тривав сім тижнів і має завершитися в четвер, 19 березня, став однією з наймасштабніших справ в історії країни, оскільки в ньому докладно розглядалася наркотична залежність пасинка майбутнього короля Норвегії Гокона.
У середу, виступаючи в суді, головний прокурор Стурла Генріксбое виклав покарання, яке він вимагав за 40 пунктами звинувачення проти Хойбі. Він заявив суду, що до Хойбі треба ставитися, як до будь-якого іншого громадянина, і він не повинен піддаватися ні суворішому, ні м’якшому покаранню через свої зв’язки з норвезькою королівською сім’єю, цитує його слова видання express.
Такої самої позиції дотримується і спадковий принц Гокон. Він казав, що закон Норвегії рівний перед усіма, тому його пасинок постане перед судом, який вирішуватиме його подальшу долю.
Минулого тижня у сльозах під час свідчень Хойбі заявив, що широке висвітлення його судового процесу в ЗМІ зробило його «об’єктом ненависті» та зобразило його як монстра, що призвело до тривоги і клінічної депресії.
Маріус Хойбі — перший син кронпринцеси Метте-Маріт і пасинок її чоловіка та майбутнього короля кронпринца Гокона. Судовий процес збігся з непростим періодом для його матері, оскільки нещодавно спливли листи, які підтверджують її зв’язок з педофілом Джеффрі Епштейном.
Кронпринцеса також зіткнулася з низкою проблем зі здоров’ям, оскільки страждає на хронічне захворювання — легеневий фіброз, і найближчим часом їй можуть пересадити легені.