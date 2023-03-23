Проміняв каченя на жабеня: пес Патрон показав іграшку, з якою спить

Пес Патрон вирішив показати підписникам в Instagram нову іграшку, з якою він тепер засинає у своїй лежанці. Його новий друг - зелене жабенятко.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

На знімках собака ніжиться на жовтій лежанці із зображенням каченят і обіймає зелену м'яку іграшку. Хоча раніше Патрон показував світлини, як він лягав спати із жовтим гумовим каченям. Каченя, напевно, йому вже набридло.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі пес зізнався, що вчора у нього був важкий день. Він тішиться, що має жабеня, яке він може обійняти і спокійно лягти спати.

"Я так хочу, щоб кожного з вас чекало вдома "жабенятко". Яке прийме вас в обійми і сумними, і брудними, або й надто веселими чи може й злими. Від обіймів якого у вас буде відчуття дому і захисту, наче не існує ніяких загроз. Наче це абсолютно паралельний світ.

Цим "жабенятком" можуть бути люди чи тварини, або й навіть улюблений ритуал. Тож, якщо ваше "жабенятко" жива істота - ходіть обійматись. Обіймами ми лікуємо свої душі і розум.

Всім надважливий лизь. Такий надважливий, що в нього є аж 5 охоронців", - написав собака.

Нагадаємо, раніше пес Патрон розповів про свої бажання.

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