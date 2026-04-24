Промова принца Гаррі в Києві: президент Трамп відреагував на слова сина короля Чарльза

Дональд Трамп і принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

Вчора герцог Сассекський здійснив несподівану поїздку до України та виступив із промовою на Київському безпековому форумі. Під час свого виступу принц Гаррі закликав «американське керівництво активізуватися» — не називаючи імені Трампа безпосередньо, щоб завершити війну, розв’язану Росією в Україні.

«Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії, — сказав Гаррі. — Не лише через свою силу, але й тому, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані». «Це момент для американського лідерства, — продовжив він. — Момент, коли Америка має показати, що вона здатна виконувати свої міжнародні договірні зобов’язання не з благодійності, а виходячи зі своєї власної важливої ролі у глобальній безпеці та стратегічній стабільності», — сказав молодший син короля Чарльза.

Принц Гаррі у Києві на вокзалі, фото: x.com/chrisshipitv

Пізніше того ж дня журналісти в Овальному кабінеті запитали Трампа про висловлювання принца. Спочатку він ухилився від відповіді, коротко згадавши Меган Маркл.

Реклама

«Принц Гаррі? Як у нього справи? Як його дружина? — запитав Трамп. „Передайте їй, будь ласка, мої привіти“, — цитує слова Трампа журнал People. Потім він додав: «Я знаю одне: принц Гаррі не висловлює думки всієї Великої Британії. Це точно. Думаю, я висловлюю думку Великої Британії більше, ніж принц Гаррі. Але я ціную його пораду».

Нагадаємо, у своїй промові на форумі принц Гаррі повторив слова своєї матері – принцеси Діани.

«Я тут не як політик. Я тут як солдат, який розуміє, що таке служіння, як гуманіст, який бачив людські жертви конфлікту, і як друг України, який вважає, що світ не повинен звикати до цієї війни чи не помічати її наслідків».