Промова принца Гаррі в Києві: президент Трамп відреагував на слова сина короля Чарльза
Напередодні державного візиту короля Чарльза наступного тижня до США президент Дональд Трамп заявив, що його молодший син принц Гаррі «не висловлює думку всього Сполученого Королівства».
Вчора герцог Сассекський здійснив несподівану поїздку до України та виступив із промовою на Київському безпековому форумі. Під час свого виступу принц Гаррі закликав «американське керівництво активізуватися» — не називаючи імені Трампа безпосередньо, щоб завершити війну, розв’язану Росією в Україні.
«Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії, — сказав Гаррі. — Не лише через свою силу, але й тому, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані». «Це момент для американського лідерства, — продовжив він. — Момент, коли Америка має показати, що вона здатна виконувати свої міжнародні договірні зобов’язання не з благодійності, а виходячи зі своєї власної важливої ролі у глобальній безпеці та стратегічній стабільності», — сказав молодший син короля Чарльза.
Пізніше того ж дня журналісти в Овальному кабінеті запитали Трампа про висловлювання принца. Спочатку він ухилився від відповіді, коротко згадавши Меган Маркл.
«Принц Гаррі? Як у нього справи? Як його дружина? — запитав Трамп. „Передайте їй, будь ласка, мої привіти“, — цитує слова Трампа журнал People. Потім він додав: «Я знаю одне: принц Гаррі не висловлює думки всієї Великої Британії. Це точно. Думаю, я висловлюю думку Великої Британії більше, ніж принц Гаррі. Але я ціную його пораду».
Нагадаємо, у своїй промові на форумі принц Гаррі повторив слова своєї матері – принцеси Діани.
«Я тут не як політик. Я тут як солдат, який розуміє, що таке служіння, як гуманіст, який бачив людські жертви конфлікту, і як друг України, який вважає, що світ не повинен звикати до цієї війни чи не помічати її наслідків».