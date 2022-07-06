Промовисто: китайське керівництво придумало принизливе прізвисько для Путіна

Президент РФ Путін, ймовірно, вважає себе розумнішим за інших, але досі не помітив, як від нього повільно, але стабільно відвертається весь світ.

У середині червня Путін мав телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час цієї розмови кремлівський диктатор запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію, але отримав рішучу відмову.

Путін і Сі Цзіньпін / Фото: Associated Press

Телеграм-канал Generall SVR розповідав подробиці про те, як саме відбулася ця розмова і чим вона закінчилася. А також розповіли одну цікаву деталь, виявляється китайське керівництво вже придумало прізвисько для кремлівського "фюрера", його називають "цуценя".

Нагадаємо, раніше цей же канал поінформував, що від прессекретаря Путіна Пєскова пішла дружина. А цього тижня з'явилися чутки про те, що шлюб путінської маріонетки Дмитра Медведєва теж тріщить по швах.

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