Промовисто: китайське керівництво придумало принизливе прізвисько для Путіна

Президент РФ Путін, ймовірно, вважає себе розумнішим за інших, але досі не помітив, як від нього повільно, але стабільно відвертається весь світ.
У середині червня Путін мав телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час цієї розмови кремлівський диктатор запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію, але отримав рішучу відмову.
Телеграм-канал Generall SVR розповідав подробиці про те, як саме відбулася ця розмова і чим вона закінчилася. А також розповіли одну цікаву деталь, виявляється китайське керівництво вже придумало прізвисько для кремлівського "фюрера", його називають "цуценя".
Нагадаємо, раніше цей же канал поінформував, що від прессекретаря Путіна Пєскова пішла дружина. А цього тижня з'явилися чутки про те, що шлюб путінської маріонетки Дмитра Медведєва теж тріщить по швах.
Читайте також:
- Дідусь старенький: Путін мало не заснув під час доповіді Шойгу
- Перевіряють навіть на глисти: які аналізи здають перед аудієнцією із Путіним
- Безглузда демонстрація маскулінності: чому лідери G7 сміються з торсу Путіна