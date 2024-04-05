Промову принцеси Уельської порівнюють зі словами королеви Єлизавети II: що вона сказала

Кейт Міддлтон оголосила про свій діагноз раку у відеозверненні, опублікованому 22 березня. Королівський експерт і редактор журналу Vanity Fair Саллі Беделл Сміт сказав, що одна з її цитат дуже схожа на те, що говорила покійна королева Єлизавета ІІ.

На відео, опублікованому Кенсінгтонським палацом, Кейт, яка зазнавала недоречних жартів і теорій змови під час свого зникнення з поля зору, розповідає світові, що проходить курс лікування від раку, виявленого після операції на черевній порожнині у січні.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Розповідаючи про це людям, Кейт також виявила співчуття до тих, хто так само, як вона бореться з раком. Беделл Сміт зазначив: "Коли вона закінчила фразою "Ти не самотній", це звучало так, ніби так сказала б королева Єлизавета. "Це було дуже схоже на те, що сказала королева Єлизавета під час Covid, коли вона промовила фразу: "Ми всі в цьому разом", — цитує її слова express.

Принцеса Кейт та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Вона знала, що багато людей, які читають чи дивляться, знають когось, хто хворий на рак. Вона знала про це. Це був спосіб втішити людей з приводу її стану і надати їм сміливості. Не було жодних ознак жалю до себе. Вона продемонструвала чесність. Вона знайшла правильний баланс", — каже експерт.

Раніше ми розповідали, що пильні шанувальники помітили дві важливі деталі у відео принцеси Кейт, де вона розповіла про свій діагноз.

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