Пропустила повз вуха: принцеса Анна дала Меган Маркл пораду, але дружина принца Гаррі не дослухалася

Ще на самому початку свого життя в королівській родині, Меган, герцогині Сассекській давали багато порад, які мали допомогти їй влитися в сім'ю і правильно працювати на монархію. Одну з таких порад Меган дала дочка королеви Єлизавети ІІ – принцеса Анна.
Королівський експерт Ніл Шон розкрив деякі подробиці життя Меган Маркл у королівській родині.
Як пише Express, принцеса Анна завжди знала, що Меган Маркл довго не протримається в королівській родині. Під час однієї з зустрічей з Меган, принцеса дала їй пораду, порекомендувавши розглядати королівське життя як роботу, а не як можливість добиватися слави.
Як пише джерело, герцогиня Сассекська тоді була шокована і залишила зустріч приголомшеною. Ніл Шон каже, що принцеса Анна була прямолінійною, тому що вона так само, як і її батько принц Філіп, не терпить лицемірства.
Як відомо принцеса Анна, якій у серпні виповниться 72 роки, вважається королівською особою, яка працює більше за інших членів родини.
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