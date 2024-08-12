Пропустила заради цього відпустку в Балморалі: Зару Тіндалл заскочили за улюбленим заняттям

Племінниця короля Чарльза поки що не може поїхати до Балморалу та приєднається до родини на відпочинку, бо бере участь у чергових кінних змаганнях.

Зара Тіндал бере участь у міжнародних кінних змаганнях NAF Five Star International Horse Trials у Гартпері-коледжі, у Глостерширі.

Донька принцеси Анни у добрій формі, а на фото вона має дуже зосереджений вигляд. Ці змагання є підготовкою до Burghley Horse Trials, що відбувається на початку вересня.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зазначимо, Зара Тіндалл, яка має троє дітей, є серйозним міжнародним спортсменом з кінного спорту, здобувши золоту медаль на чемпіонаті Європи з триборства 2005 року, а також срібну медаль на Всесвітніх кінних іграх 2006 року.

Нагадаємо, також відомо, що Зара подала заявку на участь у міжнародних перегонах у Веллінгтоні – заході, який відбудеться з 24 по 26 серпня у Гемпширі. Тож візит сім'ї до шотландського маєтку поки що під великим питанням.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, чи отримали запрошення принц Гаррі та Меган Маркл приєднається до короля та його родини на канікулах.

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