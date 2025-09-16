ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
2 хв

Прощання з герцогинею Кентською: члени королівської родини Британії відвідали Вестмінстерський собор

Труна з тілом Кетрін, герцогині Кентської, прибула вчора до Вестмінстерського собору в Лондоні перед початком похорону, який запланований на 16 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Кентська Кетрін

Герцогиня Кентська Кетрін / © Getty Images

Труну з тілом герцогині Кентської доставили вчора на королівському катафалку до Вестмінстерського собору, де у вівторок, 16 вересня, відбудеться її історичний королівський похорон.

Покійна герцогиня Кентська — дружина принца Едуарда, герцога Кентського — померла 4 вересня у віці 92 років, повідомив Букінгемський палац наступного дня.

Герцогиня Кентська Кетрін / © Associated Press

Герцогиня Кентська Кетрін / © Associated Press

Перед похороном її труна перебувала у приватній каплиці Кенсінгтонського палацу, де вона жила в Рен-гаусі. В понеділок труна була перенесена до Лондонського собору, де відбулося таємне бдіння з чином прийняття і вечірньою.

Похорон герцогині Кентської Кетрін / © Getty Images

Похорон герцогині Кентської Кетрін / © Getty Images

На заході були присутні члени королівської сім’ї на чолі з герцогом Кентським, чоловіком герцогині. Його бачили під руку з донькою леді Гелен Тейлор.

Герцог Кентський і його донька леді Гелен Тейлор / © Getty Images

Герцог Кентський і його донька леді Гелен Тейлор / © Getty Images

Серед інших гостей були принц Майкл Кентський, леді Габріелла Віндзор, леді Амелія Віндзор, принцеса Александра Кентська.

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Принцеса Александра Кентська / © Getty Images

Принцеса Александра Кентська / © Getty Images

Сьогодні король Чарльз і королева Камілла та інші члени королівської родини приєднаються до герцога Кентського та членів сім’ї на заупокійній месі. Герцогиня Кетрін була католичкою, і її похорон стане історичним як перший католицький похорон члена британської королівської родини в сучасній історії. Ця служба також стане першим королівським похороном у Вестмінстерському соборі від моменту його будівництва 1903 року. Покійна герцогиня бажала, щоб її похорон відбувся у соборі, і ці плани підтримуються королівською сім’єю.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Після церемонії труна з тілом Кетрін буде доставлена на катафалку до Королівської усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі. Там же поховані й інші члени королівської родини, зокрема дядько королеви Єлизавети II герцог Віндзорський та колишній король Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон.

Дата публікації
Кількість переглядів
349
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie