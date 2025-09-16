Прощання з герцогинею Кентською: члени королівської родини Британії відвідали Вестмінстерський собор

Герцогиня Кентська Кетрін / © Getty Images

Труну з тілом герцогині Кентської доставили вчора на королівському катафалку до Вестмінстерського собору, де у вівторок, 16 вересня, відбудеться її історичний королівський похорон.

Покійна герцогиня Кентська — дружина принца Едуарда, герцога Кентського — померла 4 вересня у віці 92 років, повідомив Букінгемський палац наступного дня.

Герцогиня Кентська Кетрін / © Associated Press

Перед похороном її труна перебувала у приватній каплиці Кенсінгтонського палацу, де вона жила в Рен-гаусі. В понеділок труна була перенесена до Лондонського собору, де відбулося таємне бдіння з чином прийняття і вечірньою.

Похорон герцогині Кентської Кетрін / © Getty Images

На заході були присутні члени королівської сім’ї на чолі з герцогом Кентським, чоловіком герцогині. Його бачили під руку з донькою леді Гелен Тейлор.

Герцог Кентський і його донька леді Гелен Тейлор / © Getty Images

Серед інших гостей були принц Майкл Кентський, леді Габріелла Віндзор, леді Амелія Віндзор, принцеса Александра Кентська.

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Принцеса Александра Кентська / © Getty Images

Сьогодні король Чарльз і королева Камілла та інші члени королівської родини приєднаються до герцога Кентського та членів сім’ї на заупокійній месі. Герцогиня Кетрін була католичкою, і її похорон стане історичним як перший католицький похорон члена британської королівської родини в сучасній історії. Ця служба також стане першим королівським похороном у Вестмінстерському соборі від моменту його будівництва 1903 року. Покійна герцогиня бажала, щоб її похорон відбувся у соборі, і ці плани підтримуються королівською сім’єю.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Після церемонії труна з тілом Кетрін буде доставлена на катафалку до Королівської усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі. Там же поховані й інші члени королівської родини, зокрема дядько королеви Єлизавети II герцог Віндзорський та колишній король Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон.