"Прошу забезпечити право дітей на виїзд із небезпеки": Олена Зеленська звернулася до членів Ради Європи

Перша леді України зауважила, що порушено право українських дітей на лікування.

Олена Зеленська звернулася до учасників конференції щодо нової Стратегії прав дитини (2022-2027), що відбулася під егідою Ради Європи.

Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Конференція високого рівня "За горизонтом: нова ера прав дитини" започатковує Римську стратегію з прав дитини на період 2022-2027 років, яку ухвалив Комітет міністрів організації 23 лютого 2022 року для досягнення шести стратегічних цілей щодо захисту та заохочення прав дитини: 1) свобода від насильства для всіх дітей, 2) рівні можливості та соціальна інтеграція для всіх дітей, 3) доступ до технологій та їх безпечного використання для всіх дітей, 4) гарантії правосуддя, дружнього до всіх дітей, 5) надання слова кожній дитині, 6) права дітей у кризових та надзвичайних ситуаціях.

Звернення першої леді зачитав Посол України в Італії Ярослав Мельник.

У своєму зверненні до учасників заходу пані Зеленська відзначила важливість повсюдного забезпечення прав дитини. Вона повідомила, що внаслідок повномасштабного російського нападу на нашу державу українські діти не можуть реалізувати свої права.

"З початком війни Російська Федерація порушила невід’ємне право кожної дитини – право на життя, гарантоване Конвенцією ООН. Через напад загарбника нині всі права українських дітей порушені повністю. Бо виявилося, що для Росії всі ці права не мають жодного значення. Порушено право наших дітей на лікування, бо понад 270 медзакладів пошкоджено чи повністю зруйновано. Порушено право на освіту. Попри Декларацію про безпеку шкіл навмисно пошкоджено чи зруйновано вже понад 300 освітніх закладів. А близько чотирьох мільйонів – половина наших дітей! – стали вимушеними переселенцями: у них більше немає звичного дому. І що страшніше – зараз в Україні сотні дітей, з якими ми не маємо зв’язку. Про долю яких ми просто нічого не знаємо! Вони зі своїми батьками в містах, які окупували росіяни, або за які точаться бої", – заявила перша леді.

Вона оголосила хвилину мовчання за 165 українськими дітьми, про загибель яких було відомо на час її виступу.

Зеленська подякувала Раді Європи, яка миттєво відреагувала на невиправдану й неспровоковану агресію Росії проти України та 16 березня завершила процедуру виключення РФ із цієї організації, згідно зі статтею 8 її Статуту.

Водночас дружина президента констатувала, що небо над Україною так і не було закрите від російських літаків.

"Із самого початку війни ми просили НАТО закрити небо над нашими містами, над Україною. Щоб на людей не падали бомби й ракети. Ми не були почуті. Що ж, тепер прошу принаймні забезпечити право дітей на виїзд із небезпеки. Їм потрібні справжні гуманітарні коридори, бо зараз ворог стріляє по цивільних автівках так само, як і по військових", - сказала перша леді.

Також вона закликала учасників зібрання забезпечити відповідно до проголошеної мети "правосуддя, дружнє до всіх дітей" міжнародне розслідування та покарання для всіх росіян, які в той чи інший спосіб вчинили та вчиняють насильство проти дітей в Україні.

На завершення пані Зеленська побажала присутнім, серед яких були діти з різних країн, щоб у їхньому житті не було війни.

"Але для цього треба знати про таку загрозу. Право на знання – також невід’ємне право дорослих і дітей", – підсумувала перша леді.

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