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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

Просто, але стильно: Бріжит Макрон вийшла на публіку у жакеті, а її чоловік від нього відмовився

Перша леді Франції Бріжит Макрон знову продемонструвала, що має гарний смак, але ніколи не відмовляється від французького стилю з елементами шику і простоти.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Красивий образ вона продемонструвала, коли вийшла зі своїм чоловіком на сцену щорічного фестивалю вуличної музики Fete de la Musique.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Вона попри спеку, яка зараз дуже відчутна у Європі, не відмовилася від жакету. На першій леді був жакет білого кольору і з чорними елементами, який ідеально пошитий і підкреслював її фігуру — це улюблений крій, який Бріжит Макрон часто обирала протягом багатьох років. Вона також одягла класичні чорні штани і вишукані прикраси.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Однак безумовну увагу привернув і її чоловік-президент Емманюель Макрон, який вперше з’явився на публіці без піджака. Президент вийшов на сцену у штанах і білій сорочці, також на ньому не було краватки.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Раніше у дуже схожому чорно-білому ансамблі перша леді Франції з’явилася на івенті у межах саміту «Великої сімки».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
279
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