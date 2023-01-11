Просто богиня: як принцеса Маргарет відпочивала на острові Мюстік

Сестра королеви Єлизавети II дуже любила бути в центрі уваги чи то на світському заході, чи на відпочинку.

Особливо Її королівська Високість любила відпочивати у своєму будинку на острові Мюстік. На цьому фото принцеса Маргарет зображена на дивані у своєму будинку Les Jolies Eaux на острові Мюстік у Вест-Індії, кадр був зроблений у квітні 1976 року.

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

На Маргарет була бежева сукня-балахон із принтом і капелюх до тону. На обличчі - легкий макіяж, у вухах - золоті сережки-кліпси, на зап'ясті був широкий білий браслет, а на пальці - білий перстень. Принцеса сиділа на блакитному м'якому дивані на тлі великої зеленої пальми та відчиненого вікна і явно позувала фотографу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як жила принцеса Маргарет і з чого зазвичай починався ранок сестри королеви Єлизавети II.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

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