Просто красуня: королева Камілла зачарувала образом на світському заході в Аскоті

Королева Камілла сьогодні сольно відвідала захід в Аскоті. Її Величність прибула на День британських чемпіонів QIPCO на іподромі Аскота.

75-річна Камілла одягла синьо-білу сукню з білим верхом і пальто в тон із білим коміром. До вбрання Камілла підібрала крислатий капелюх синього кольору з льону з білим обідком.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева була в чорних колготах крізь які на нозі просвічувалася пов'язка (нагадаємо, місяць тому повідомлялося, що Камілла зламала палець на нозі ), і взута була в чорні замшеві туфлі.

З прикрас сьогодні на Каміллі було перлинне намисто з чотирьох ниток із діамантовою застібкою та перлинні сережки. Також вона зробила традиційне укладання та гарний денний макіяж. У руках несла синю сумку-валізу.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Вже відомо, що королева Камілла планує взяти на себе обов'язки покійної королеви Єлизавети II і відвідувати кінні перегони в Аскоті, як це завжди робила монархиня.

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