Просто не впізнати: красива Юлія Мендель без бюстгальтера позувала у новій фотосесії

Колишня речниця президента України не припиняє експериментувати із образами та демонструвати свої перевтілення підписникам.
Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, знялася у стильній фотосесії авторства Vitalii Rudenko. Кілька знімків вона показала на своїй сторінці в Instagram.
На першому чорно-білому знімку колишню речницю просто не впізнати. Вона позувала перед об'єктивом фотокамери у вбранні в рубчик із широкими штанями, яке доповнила черевиками на грубій підошві. Ідеально рівне укладання та макіяж завершили лук Мендель.
"Біль дозволяє відчути силу", - підписала вона світлину.
На іншому фото Юлія постала у чорних штанях-кльош та блакитній сорочці, зав'язаній на талії. Під сорочкою була відсутня білизна, що додало її аутфіту пікантності. Її образ доповнила зачіска з мокрим ефектом та мейкап з акцентом на очах.
"Щасливі люди найсильніші. Чудових вихідних!", - підписала знімок Мендель.
Раніше смілива Юлія топлес показала своє татуювання.
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