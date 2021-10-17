Просто не впізнати: красива Юлія Мендель без бюстгальтера позувала у новій фотосесії

Просто не впізнати: красива Юлія Мендель без бюстгальтера позувала у новій фотосесії

Колишня речниця президента України не припиняє експериментувати із образами та демонструвати свої перевтілення підписникам.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, знялася у стильній фотосесії авторства Vitalii Rudenko. Кілька знімків вона показала на своїй сторінці в Instagram.

На першому чорно-білому знімку колишню речницю просто не впізнати. Вона позувала перед об'єктивом фотокамери у вбранні в рубчик із широкими штанями, яке доповнила черевиками на грубій підошві. Ідеально рівне укладання та макіяж завершили лук Мендель.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

"Біль дозволяє відчути силу", - підписала вона світлину.

На іншому фото Юлія постала у чорних штанях-кльош та блакитній сорочці, зав'язаній на талії. Під сорочкою була відсутня білизна, що додало її аутфіту пікантності. Її образ доповнила зачіска з мокрим ефектом та мейкап з акцентом на очах.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

"Щасливі люди найсильніші. Чудових вихідних!", - підписала знімок Мендель.

Раніше смілива Юлія топлес показала своє татуювання.

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