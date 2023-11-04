Просто неймовірна: Наомі Байден з'явилася у Білому домі в розкішній дизайнерській бальній сукні

Онука президента США зачарувала публіку своїм гарним вбранням.
Президент США Джо Байден та його дружина — перша леді Джилл Байден — влаштували в Білому домі державну вечерю. Розкішний захід організували на честь прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе. Запрошено було близько 325 гостей, серед яких була помічена єдина дочка Джона Кеннеді – 65-річна Керолайн Кеннеді, а також онуки президента: 22-річна Мейсі, 23-річна Фіннеган та 29-річна Наомі Байден.
Старша з онучок з'явилася у Білому домі у чорній довгій сукні від бренду Cristina Ottaviano. Вбрання не мало бретельок, але у нього було декольте-серце і "голий" ефект через те, що верхній шар сукні був напівпрозорим.
Вечірній образ Наомі доповнила високими рукавичками, зачіскою та парою сережок. У руці дівчина тримала сатиновий клатч.
Також кількома кадрами із заходу Наомі поділилася на своїй сторінці у Instagram.
Але варто відзначити, що не менш ефектне враження справила на цьому заході і 72-річна бабуся Наомі, оскільки прийшла на нього у сукні з квітковими візерунками та прозорим верхом від бренду Reem Acra.
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