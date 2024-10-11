"Просто неймовірно": Сара Йоркська привселюдно захопилася вчинком принцеси Уельської Кейт

64-річна Сара, яка сама боролася з двома видами раку (молочної залози та меланоми), розповіла в інтерв'ю виданню The Sun на початку цього тижня, що вона вважала свій діагноз раку "смертним вироком" і що планова мамографія "врятувала їй життя".

Колишня дружина принца Ендрю лікувалася від двох форм раку — 2023 року їй зробили мастектомію через рак грудей. 2024 року вона оголосила, що у неї діагностували злоякісну меланому, форму раку шкіри.

Виступаючи у четвер у випуску This Morning, Фергі похвалила історію хвороби принцеси Уельської та її особисте відео про одужання, на якому вона оголосила про закінчення курсу хіміотерапії, назвавши його "просто неймовірним", пише Daily Mail.

У розмові з ведучими Кет Ділі та Беном Шепардом герцогиня сказала: "Відео, яке зробила принцеса, було просто неймовірним. Я була така зворушена. Це було чудово".

На питання про те, як зараз почувається Кейт, Ферджі додала: "Вона показує світові, що означає піклуватися про себе і любити себе, щоб допомагати іншим, і я думаю, що те, що вона зробила, неймовірно".

"Мені дуже сподобалося, як король вирушив до Cancer Research UK і фактично "сів на диван". Це прозвучало як співчуття, тому що він дійсно розуміє", — сказала Сара про візит Чарльза до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні у квітні 2024 року разом із королевою Каміллою.

Сара нещодавно відвідала штабквартиру благодійної організації боротьби з раком Prevent Breast Cancer у Манчестері. Ось що вона розповіла про цей візит:

"Вчора я вперше сиділа там з кимось, і це було не просто "я розумію" і не просто заступництво. Це було "я знаю", і тому я думаю, що дуже важливо про це говорити і ми маємо це робити".

Також Сару запитали про радісну новину щодо її старшої дочки Беатріс, яка зараз вагітна другою дитиною і нещодавно публічно оголосила про це. Герцогиня Йоркська сказала, що неймовірно пишається своїми дочками.

Читайте також:

Сара Йоркська - колишня дружина принца Ендрю (20 фото)