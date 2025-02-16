Просто з пологового будинку: королева Ранія опублікувала перші фото з новонародженою онукою принцесою Аміною

Сьогодні, 16 лютого, вперше стала мамою старша дочка королеви Ранії та короля Абдалли ІІ – принцеса Іман. Про це раніше її мати повідомила підписникам свого Instagram.

Королева Ранія поділилася фото з палати дочки принцеси Іман, яка 16 лютого народила доньку / Фото: Instagram королеви Ранії

Пізніше Ранія опублікувала фотографії із лікарні, де народжувала принцеса Іман. Вона написала:

"Моя дорога Іман тепер мама. Ми вдячні та щасливі зустріти Аміну, нове благословення нашої родини. Вітаємо Джаміля та Іман – нехай благословить Бог вас і вашу дорогу дівчинку!", — йдеться у повідомленні королеви.

Королева Ранія поділилася фото з палати дочки принцеси Іман, яка 16 лютого народила доньку / Фото: Instagram королеви Ранії

Принцеса Аміна стала другою онукою для Ранії та її чоловіка короля Абдалли II. Раніше в серпні 2024 року вони вітали першу онучку – принцесу Іман – дочку кронпринца Хусейна (старшого сина королівської пари) та принцеси Раджви.

Королева Ранія поділилася фото з палати дочки принцеси Іман, яка 16 лютого народила доньку / Фото: Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман та її чоловік Джаміль із новонародженою дочкою Аміною / Фото: Instagram королеви Ранії

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