Просто з пологового будинку: королева Ранія опублікувала перші фото з новонародженою онукою принцесою Аміною

Королева Ранія поділилася в Instagram подробицями народження своєї другої онуки.
Сьогодні, 16 лютого, вперше стала мамою старша дочка королеви Ранії та короля Абдалли ІІ – принцеса Іман. Про це раніше її мати повідомила підписникам свого Instagram.
Пізніше Ранія опублікувала фотографії із лікарні, де народжувала принцеса Іман. Вона написала:
"Моя дорога Іман тепер мама. Ми вдячні та щасливі зустріти Аміну, нове благословення нашої родини. Вітаємо Джаміля та Іман – нехай благословить Бог вас і вашу дорогу дівчинку!", — йдеться у повідомленні королеви.
Принцеса Аміна стала другою онукою для Ранії та її чоловіка короля Абдалли II. Раніше в серпні 2024 року вони вітали першу онучку – принцесу Іман – дочку кронпринца Хусейна (старшого сина королівської пари) та принцеси Раджви.
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