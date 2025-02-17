Просто з пологового будинку: королева Ранія показала миле відео зі своєю другою онучкою

Королева Ранія вирішила поділитися ще одним відео з госпіталя, де вчора її старша дочка принцеса Іман народила первістка.

На сторінці королеви Ранії у Instagram було опубліковано нове відео сім'ї. Король Абдалла II, Ранія, їхній старший син Хусейн з дружиною Раджвою та молодший Хашим, а також молодша дочка Сальма приїхали до пологового будинку, щоб привітати принцесу Іман та Джаміля Терміотіса з народженням дочки – принцеси Аміни.

"Мила Аміна із сім'єю", — підписала відео королева Ранія.

Вчора королева поділилася численними фотографіями зі госпіталю, показала, який вигляд має її 28-річна дочка Іман, тримаючи свою новонароджену дочку на руках.

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