Простягнув оливкову гілку: принц Чарльз запросив Меган і Гаррі до Балморала, але вони відмовилися

Було багато розмов щодо того, чи планує пара зустрічатися з королевою Єлизаветою II, яка зараз на канікулах у Шотландії, або з Кейт і Вільямом, які саме переїхали до Віндзора і живуть неподалік Фрогмор-котеджу, де зупиняться Сасекські.

Також, як пише видання Mirror, принц Уельський Чарльз запросив Меган і Гаррі приїхати до них із Каміллою до маєтку в Балморалі, але це запрошення Сасекські відхилили. Відомо, що зустрічі з Її Величністю також не буде.

"Він подумав, що це може бути гарною можливістю для всіх підбити підсумки та розслабитися, але запрошення було відхилено", - розповідають інсайдери.

Меган і Гаррі з принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

В інтерв'ю виданню The Cut герцогиня Меган раніше розповіла, що стосунки її чоловіка Гаррі з батьком Чарльзом остаточно втрачені, що викликало шок у публіки.

Меган розповіла журналу: "Гаррі сказав мені: "Я втратив батька в цьому процесі". Це його рішення". Напевно, вона мала на увазі, що Чарльз відмовився фінансувати пару після того, як вони вирішили переїхати до США.

Сьогодні герцог та герцогиня Сассекські мають прибути до Манчестера на саміт One Young World - захід, у якому беруть участь молоді лідери з понад 190 країн.

Потім у вівторок Сассекські вирушать до Німеччини на захід Invictus Games One Year To Go, а у четвер повернуться до Великої Британії на церемонію вручення нагород WellChild Awards у Лондоні.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Це буде їхня перша поїздка до Великої Британії після платинового ювілею королеви в червні 2022 року.

