Провели цей день не вдома: як Меган та Гаррі відсвяткували річницю весілля

Пара відсвяткувала знаменну подію вечіркою у стейкгаусі. За день до знаменної дати, пару помітили за вечерею у знаменитому закладі Lucky's у Монтесіто. Місцевий ресторан, відомий своїми стейками та морепродуктами, є улюбленим місцем Сассекських.

Як пише Tatler, до Меган і Гаррі на вечірці приєдналися Трейсі та Браян Роббінси. Раніше цього року герцог і герцогиня Сассекські позували з Бряном, генеральним директором Paramount Pictures і Nickelodeon, і модельєркою Трейсі, на червоній доріжці прем'єри фільму "Боб Марлі: Одна любов" на Ямайці.

Браян Роббінс, Трейсі Джеймс, Меган Маркл та принц принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган і Гаррі одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 травня 2018 року. Хоча під час інтерв'ю Опрі Вінфрі 2021 році Меган розповіла, що вони з Гаррі обмінялися клятвами трьома днями раніше.

"За три дні до нашого весілля ми одружилися — ніхто цього не знає — але ми зателефонували архієпископу і сказали: "Це видовище призначене для всього світу, але ми хочемо, щоб між нами був наш союз", — пригадала Меган. "Клятви, які ми склали в нашій кімнаті, — це тільки ми вдвох на задньому дворі з архієпископом Кентерберійським", — розповідала герцогиня.

Меган і Гаррі у Опри Вінфрі / Фото: Getty Images

Раніше ми зібрали для вас 20 цікавих фактів про стосунки Меган та Гаррі напередодні їхнього свята.

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