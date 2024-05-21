Провели цей день не вдома: як Меган та Гаррі відсвяткували річницю весілля

19 травня принц Гаррі та Меган Маркл відсвяткували шосту річницю від дня свого весілля.
Пара відсвяткувала знаменну подію вечіркою у стейкгаусі. За день до знаменної дати, пару помітили за вечерею у знаменитому закладі Lucky's у Монтесіто. Місцевий ресторан, відомий своїми стейками та морепродуктами, є улюбленим місцем Сассекських.
Як пише Tatler, до Меган і Гаррі на вечірці приєдналися Трейсі та Браян Роббінси. Раніше цього року герцог і герцогиня Сассекські позували з Бряном, генеральним директором Paramount Pictures і Nickelodeon, і модельєркою Трейсі, на червоній доріжці прем'єри фільму "Боб Марлі: Одна любов" на Ямайці.
Нагадаємо, Меган і Гаррі одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 травня 2018 року. Хоча під час інтерв'ю Опрі Вінфрі 2021 році Меган розповіла, що вони з Гаррі обмінялися клятвами трьома днями раніше.
"За три дні до нашого весілля ми одружилися — ніхто цього не знає — але ми зателефонували архієпископу і сказали: "Це видовище призначене для всього світу, але ми хочемо, щоб між нами був наш союз", — пригадала Меган. "Клятви, які ми склали в нашій кімнаті, — це тільки ми вдвох на задньому дворі з архієпископом Кентерберійським", — розповідала герцогиня.
Раніше ми зібрали для вас 20 цікавих фактів про стосунки Меган та Гаррі напередодні їхнього свята.
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