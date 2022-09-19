Провели в останню путь: королівські коргі попрощалися з Єлизаветою II

Улюблених собак британської монархині вивели до Віндзорського замку, щоб вони змогли провести в останню путь свою господарку.

Найкращі чотирилапі друзі королеви Єлизавети II провели Її Величність в останню путь.

Королівські коргі / Фото: Associated Press

Королівські коргі / Фото: Associated Press

Коргі Мік і Сенді чекали на труну з їхньою господаркою біля сходів Віндзорського замку. Королівські помічники у червоних сюртуках тримали собак на повідцях - одного на червоному, іншого на блакитному.

Королівські коргі / Фото: Associated Press

Фотографи також зазнімкували, як середній син Єлизавети II – принц Ендрю - розмовляв із цими помічниками, а потім погладив собак.

Королівські коргі / Фото: Associated Press

Улюбленці Єлизавети II були гарно пострижені, поводилися тихо, але мали сумний вигляд. Один із них навіть дуже засумував за королевою – він ліг головою на землю і дивився вдалечінь.

Королівські коргі / Фото: Associated Press

Пси разом із помічниками спостерігали за процесією - як труну з Єлизаветою II везуть до каплиці Святого Георгія.

Королівські коргі / Фото: Associated Press

Тепер королівськими коргі буде опікуватися принц Ендрю разом із колишньою дружиною Сарою Йоркською. Саме вони разом обирали цих цуценят, щоб подарувати своїй матері для втіхи після того, як помер принц Філіп.

Королівські коргі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Міка назвали на честь озера Лох Муїк біля маєтку Балморал, де 8 вересня померла королева. Пса Сенді Єлизаветі II подарували на 95-річчя принц Ендрю та його доньки - принцеси Беатріс і Євгенія.

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