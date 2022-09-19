Провели в останню путь: королівські коргі попрощалися з Єлизаветою II

Улюблених собак британської монархині вивели до Віндзорського замку, щоб вони змогли провести в останню путь свою господарку.
Найкращі чотирилапі друзі королеви Єлизавети II провели Її Величність в останню путь.
Коргі Мік і Сенді чекали на труну з їхньою господаркою біля сходів Віндзорського замку. Королівські помічники у червоних сюртуках тримали собак на повідцях - одного на червоному, іншого на блакитному.
Фотографи також зазнімкували, як середній син Єлизавети II – принц Ендрю - розмовляв із цими помічниками, а потім погладив собак.
Улюбленці Єлизавети II були гарно пострижені, поводилися тихо, але мали сумний вигляд. Один із них навіть дуже засумував за королевою – він ліг головою на землю і дивився вдалечінь.
Пси разом із помічниками спостерігали за процесією - як труну з Єлизаветою II везуть до каплиці Святого Георгія.
Тепер королівськими коргі буде опікуватися принц Ендрю разом із колишньою дружиною Сарою Йоркською. Саме вони разом обирали цих цуценят, щоб подарувати своїй матері для втіхи після того, як помер принц Філіп.
Нагадаємо, Міка назвали на честь озера Лох Муїк біля маєтку Балморал, де 8 вересня померла королева. Пса Сенді Єлизаветі II подарували на 95-річчя принц Ендрю та його доньки - принцеси Беатріс і Євгенія.
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