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Провели час на вечірці: принц Вільям підібрав аксесуар до тону вбрання своєї дружини Кейт
Під час нещодавньої садової вечірки, де з’явилися принц та принцеса Уельські шанувальники звернули увагу не лише на образ Кейт.
Принцеса обрала для появи на публіці капелюх Philip Treacy з великими трояндами, який носила в день весілля принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року і багато королівських шанувальників вважали це «реверансом» на адресу Сасекських, які нещодавно відсвяткували сьому річницю весілля.
Також шанувальники помітили невелику деталь у вбранні принца Уельського. Вільям мав дуже елегантний вигляд на заході, доповнивши своє офіційне вбрання невеликою темно-жовтою квіткою на його фраку. І цей милий аксесуар чудово пасував жовтій сукні його дружини принцеси Кейт. Вбрання у Кетрін було від Emilia Wickstead.
Королівська пара була серед багатьох королівських осіб на вечірці на честь короля вчора, серед присутніх були також герцог та герцогиня Единбурзька.
А декількома днями раніше садову вечірку в палаці відвідували король Чарльз і королева Камілла.