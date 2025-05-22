Провели час на вечірці: принц Вільям підібрав аксесуар до тону вбрання своєї дружини Кейт

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

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Принцеса обрала для появи на публіці капелюх Philip Treacy з великими трояндами, який носила в день весілля принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року і багато королівських шанувальників вважали це «реверансом» на адресу Сасекських, які нещодавно відсвяткували сьому річницю весілля.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Також шанувальники помітили невелику деталь у вбранні принца Уельського. Вільям мав дуже елегантний вигляд на заході, доповнивши своє офіційне вбрання невеликою темно-жовтою квіткою на його фраку. І цей милий аксесуар чудово пасував жовтій сукні його дружини принцеси Кейт. Вбрання у Кетрін було від Emilia Wickstead.

Принц Вільям / © Associated Press

Королівська пара була серед багатьох королівських осіб на вечірці на честь короля вчора, серед присутніх були також герцог та герцогиня Единбурзька.

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Принц Вільям і принцеса Кейт, герцог і герцогиня Единбурзькі / © Associated Press

А декількома днями раніше садову вечірку в палаці відвідували король Чарльз і королева Камілла.