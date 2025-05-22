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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Провели час на вечірці: принц Вільям підібрав аксесуар до тону вбрання своєї дружини Кейт

Під час нещодавньої садової вечірки, де з’явилися принц та принцеса Уельські шанувальники звернули увагу не лише на образ Кейт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Принцеса обрала для появи на публіці капелюх Philip Treacy з великими трояндами, який носила в день весілля принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року і багато королівських шанувальників вважали це «реверансом» на адресу Сасекських, які нещодавно відсвяткували сьому річницю весілля.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Також шанувальники помітили невелику деталь у вбранні принца Уельського. Вільям мав дуже елегантний вигляд на заході, доповнивши своє офіційне вбрання невеликою темно-жовтою квіткою на його фраку. І цей милий аксесуар чудово пасував жовтій сукні його дружини принцеси Кейт. Вбрання у Кетрін було від Emilia Wickstead.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Королівська пара була серед багатьох королівських осіб на вечірці на честь короля вчора, серед присутніх були також герцог та герцогиня Единбурзька.

Принц Вільям і принцеса Кейт, герцог і герцогиня Единбурзькі / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт, герцог і герцогиня Единбурзькі / © Associated Press

А декількома днями раніше садову вечірку в палаці відвідували король Чарльз і королева Камілла.

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