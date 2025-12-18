Провели час в особливому місці: норвезька королівська родина побувала на різдвяному концерті в Осло

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус / © Getty Images

Напередодні Різдва кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт, принц Сверре Магнус та принцеса Інгрід Олександра навідалися з візитом до будинку для людей похилого віку Лангерудг’єммет в Осло.

Лангерудг’єммет — це будинок для людей похилого віку і центр з догляду за літніми людьми в районі Естенше в Осло, що пропонує довгостроковий догляд і денний центр для тих підопічних, які проживають вдома. Сім’я спадкового принца провела час із жителями та взяла участь у різдвяному концерті разом із ними, персоналом та дітьми з місцевого дитячого садка.

Кронпринцеса Метте-Маріт була одягнена в жакет від J. McLaughlin, топ і спідницю від Max Mara. Її образ доповнювали чоботи, які вона носила кілька разів, та клатч від Aspinal of London. Також на ній була каблучка від Cartier. А її дочка Інгрід Олександра була одягнена у пальто від Róhe, темно-синій джемпер в смужку та темно-сині штани. Також на ній були кросівки New Balance та клатч в руках, який її мати вперше вигулювала 2005 року. Образ доповнили сережки від Sophie Bille Brahe.

Знімками сім’я поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Нагадаємо, днями діти кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт відвідали пожежну частину Sentrum в Осло.