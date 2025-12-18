ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Провели час в особливому місці: норвезька королівська родина побувала на різдвяному концерті в Осло

Норвезька королівська родина відвідала одне особливе місце у Осло.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус / © Getty Images

Напередодні Різдва кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт, принц Сверре Магнус та принцеса Інгрід Олександра навідалися з візитом до будинку для людей похилого віку Лангерудг’єммет в Осло.

Лангерудг’єммет — це будинок для людей похилого віку і центр з догляду за літніми людьми в районі Естенше в Осло, що пропонує довгостроковий догляд і денний центр для тих підопічних, які проживають вдома. Сім’я спадкового принца провела час із жителями та взяла участь у різдвяному концерті разом із ними, персоналом та дітьми з місцевого дитячого садка.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт була одягнена в жакет від J. McLaughlin, топ і спідницю від Max Mara. Її образ доповнювали чоботи, які вона носила кілька разів, та клатч від Aspinal of London. Також на ній була каблучка від Cartier. А її дочка Інгрід Олександра була одягнена у пальто від Róhe, темно-синій джемпер в смужку та темно-сині штани. Також на ній були кросівки New Balance та клатч в руках, який її мати вперше вигулювала 2005 року. Образ доповнили сережки від Sophie Bille Brahe.

Знімками сім’я поділилася у своєму Instagram-акаунті.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, днями діти кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт відвідали пожежну частину Sentrum в Осло.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie