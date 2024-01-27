Провідала Чарльза: королеву Каміллу помітили біля лікарні, де її чоловік лікує простату

Її Величність повідомила, що з королем усе гаразд.

Королеву Великої Британії Каміллу помітили біля лікарні в Лондоні, де зараз перебуває її чоловік – король Чарльз ІІІ. Монарх нещодавно повідомив, що має проблеми зі здоров'ям — у нього діагностували доброякісне збільшення простати, через що була потрібна операція.

Після операції дружина прийшла відвідати його. На Каміллі була лаконічна синя вельветова сукня на ґудзиках від бренду ME+EM. У вбрання були також довгі рукави та пояс, а доповнила вона її чоботами та декількома прикрасами.

Також Камілла зробила зачіску, легкий макіяж та несла в руці палантин.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Коли королева залишала лікарню в неї запитали, як Чарльз почувається і вона відповіла, що з ним все добре: "З ним все гаразд, дякую".

Queen Camilla leaves hospital where King Charles is being treated. Він збирається “їсти добре, щоб ви” як лівий The London Clinic. pic.twitter.com/8BYU8mbRKb — Chris Ship (@chrisshipitv) January 26, 2024

Хвороба короля, попри її серйозність, мала також позитивний вплив на суспільство. Після того, як Букінгемський палац оголосив, що король Чарльз III має перенести операцію, кількість пошукових запитів на запит "збільшена простата" на сайті Національної служби охорони здоров'я різко зросла.

У середу на сторінку служби охорони здоров'я, присвяченій збільшенню простати, було здійснено 16 410 відвідувань, що еквівалентно одному відвідуванню кожні п'ять секунд. Національна служба охорони здоров'я Англії заявила, що це в 11 разів більше, ніж 1414 звернень, зареєстрованих у вівторок, пише Daily Mail.

Експерти вважають, що бажання короля поділитися своїм діагнозом збільшеної простати призведе до збільшення числа чоловіків із симптомами цього захворювання, які звертаються за допомогою.

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