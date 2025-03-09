Провідали сина в казармах: королева Мері та король Фредерік X зустрілися з принцом Крістіаном

Днями королева Мері та король Фредерік X відвідали місто Слагельсе, де розташовані казарми, і змогли возз'єднатися зі своїм старшим сином.

У Instagram данської королівської родини поділилися знімками цього візиту.

Принц Крістіан та королева Мері / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Спадкоємець данського престолу мав елегантний вигляд у своїй камуфляжній військовій формі та з традиційним чорним беретом. На інших фотографіях у каруселі Крістіан зображений з іншими членами свого полку, а також разом зі своїми братами та сестрами — принцесою Ізабеллою, принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною.

Принц Крістіан / Фото: Данська королівська родина/Instagram

"Вже більше місяця Його Королівська Високість спадковий принц служить призовником у гвардійському гусарському полку в Слагельсі. Сьогодні сім'ї роти були запрошені на день відвідування казарм, де королівська родина мала можливість побачити спадкового принца в його новій обстановці і познайомитися з іншими його товаришами по службі". "Служба членів королівського дому у збройних силах — давня традиція. Його Величність Король сам пройшов військову службу, а 1988 року Король, крім іншого, був командиром взводу в гвардійському гусарському полку", — доповнює королівський палац.

Принц Крістіан проходить чотиримісячну базову військову підготовку і зараз проживає в казармах, які розташовані за годину їзди від його королівської резиденції в палаці Фредеріка VIII Амалієнборг у Копенгагені.

Данська королівська родина / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно королівський палац Данії представив нове фото принцеси Ізабелли, якій наступного місяця виповниться 18 років.

Принц Крістіан / Фото: Данська королівська родина/Instagram

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