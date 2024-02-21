Провідав батька: принц Вільям зустрівся з Чарльзом у Сандрінгемі

Принц Вільям має набагато більше можливостей зустрітися зі своїм батьком, ніж його молодший брат Гаррі.

Минулими вихідними принц Вільям зустрічався зі своїм батьком королем Чарльзом у маєтку Сандрінгем. Там монарх далеко від публіки проходить лікування від раку. І лише в неділю відвідує службу в церкві святої Марії Магдалини у супроводі своєї дружини Камілли.

Принц Вільям та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Скільки тривала зустріч зі старшим сином, не повідомляється, але ймовірно довше, ніж Чарльз виділив для розмови з Гаррі. Також раніше повідомлялося, що його старші онуки – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї провели деякий час зі своїм дідусем, що явно пішло на користь королю.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Сім'я Уельських минулого тижня була в маєтку Анмер-гол, де зазвичай проводить час із дітьми на канікулах. У неділю принц Вільям повернувся до Лондона, щоб відвідати церемонію BAFTA. Кейт із дітьми, ймовірно, все ще залишилася в Норфолку. Про те, що принцеса планує повернутися до Віндзора, не повідомлялося.

Принц Вільям та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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