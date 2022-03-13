Провина "вцілілого" під час війни: що робити і чому почуватися винним нормально?

Війна – це важко та надто емоційно. Цей спектр емоцій може зашкалювати та сильно вибивати з колії. Але варто дати собі шанс на зцілення та почати робити кроки до нього.

Ми знову публікуємо для вас пост нашої психологині Марини Іванової, яка у своєму блогу ділиться корисними порадами та вкотре говорить про те, що приймає ваші повідомленні у діректі та готова допомогти безкоштовно. Бо в часи війни кожен допомагає так, як може.

"Я втікала від війни, зараз в безпеці, але мені погано. Я не можу радіти, я не можу працювати, я постійно відчуваю провину і сором". Десь так виглядає більшість повідомлень в діректі, тому що провина вцілілого більшість з "втікачів" не оминає, нажаль.



Що я хочу вам сказати - ви ні в чому не винні.

Ви обираєте свій шлях самі.

Вам було страшно - це нормально.

Ви обрали поїхати - це нормально.

Не ви почали війну.

Ви нічого не могли зробити, аби війни не було.



Тому зараз, коли ми вже з'ясували, що звинувачувати вам себе ні в чому, давайте подумаємо, що ви втратили.

Це ж і дім, і звичне життя, плани, мрії, можливо навіть близьких, здоров'я, почуття безпеки, почуття впевненості, роботу, тощо.



Складіть список всього, що війна забрала і вже не поверне.

Цю втрату треба прожити тілом, тому плачте, бийте щось, кричіть, бігайте - будь-яка форма проживання втрати підійде.

І дайте собі час на це.



Так з'являється точка відліку, той нуль, звідки ви почнете зростати далі.



Не порівнюйте свої почуття і обставини з почуттями і обставинами інших. Завжди знайдеться хтось, кому важче, хто страждає більше. Ми не змагаємось.

Просто знайте, що:



Ваші почуття важливі.

Ваші почуття правильні.

Ваші почуття мають право існувати.

Вам може бути важко, навіть якщо ви в безпеці.

Вам може бути боляче.

Те, що ви в безпеці, не відміняє того, що ви тепер маєте досвід війни, і він важкий.



Щоб прожити всі свої втрати потрібен час, а комусь, можливо, і психотерапія. Якщо щось не виходить, не соромтеся звертатися за допомогою.

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