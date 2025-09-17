Провів ніч у Києві: стало відомо, де зупинявся принц Гаррі під час візиту до України

Принц Гаррі / © Getty Images

Минулого тижня герцог Сассекський раптово з’явився на вокзалі в Києві, де його зустрічала Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка травматологічного центру «Superhumans», який раніше відвідував принц у Львові у квітні 2025 року.

Принц Гаррі в Києві / © Getty Images

Стало відомо, що Гаррі зупинявся в столиці в готелі Hilton Kyiv. Наші джерела, які побажали залишитися неназваними, повідомили, що герцог мав номер з панорамним виглядом. Не виключено, що це був президентський номер, який на сайті готелю майже завжди заброньований (мабуть, для високопоставлених гостей).

На сторінці готелю в Instagram опублікували підтвердження візиту британського принца.

«Щиро пишаємося вітати принца Гаррі у Hilton Kyiv! Дякуємо @superhumans.center за цю честь і за те, що обрали Гілтон для перебування під час цього неймовірного та значущого візиту до Києва!», — йдеться у повідомленні під фотографією Гаррі зі співробітниками готелю.

Принц Гаррі в готелі Hilton Kyiv

Нагадаємо, після повернення принца додому до США його дружина Меган Маркл показала, як тепло зустріла чоловіка. Вона зробила дуже миле фото у своєму блогу. Гаррі ж казав, що перед тим, як вирушити до України, йому довелося запитати у Меган дозволу.