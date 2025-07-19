- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
Проводять літо разом: королева Маргрете та її сестри поділилися спільними фотографіями
Данський королівський дім опублікував нові фотографії з палацу Гростен, де три сестри проводять літо.
Королева Маргрете, яка зреклася престолу на користь сина короля Фредеріка, прибула до літньої резиденції у Південній Ютландії. Незабаром до неї приєдналися дві її молодші сестри — принцеса Бенедикта та королева Анна-Марія.
За традицією, три сестри, які щоліта збираються у палаці Гростен, позували для фото, які родина опублікувала у Instagram.
Сестри позували на тлі гарного саду і були одягнені у легкі літні вбрання.
Також на сторінці королівської родини опублікували атмосферні фото природи, на яких зазнімковані птахи, квіти та архітектура палацу, де проводять час сестри.