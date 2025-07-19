Проводять літо разом: королева Маргрете та її сестри поділилися спільними фотографіями

Королева Маргрете та її сестри

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Королева Маргрете, яка зреклася престолу на користь сина короля Фредеріка, прибула до літньої резиденції у Південній Ютландії. Незабаром до неї приєдналися дві її молодші сестри — принцеса Бенедикта та королева Анна-Марія.

За традицією, три сестри, які щоліта збираються у палаці Гростен, позували для фото, які родина опублікувала у Instagram.

Королева Маргрете та її сестри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Сестри позували на тлі гарного саду і були одягнені у легкі літні вбрання.

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Королева Маргрете та її сестри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Також на сторінці королівської родини опублікували атмосферні фото природи, на яких зазнімковані птахи, квіти та архітектура палацу, де проводять час сестри.