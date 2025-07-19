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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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51
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Проводять літо разом: королева Маргрете та її сестри поділилися спільними фотографіями

Данський королівський дім опублікував нові фотографії з палацу Гростен, де три сестри проводять літо.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Маргрете та її сестри

Королева Маргрете та її сестри

Королева Маргрете, яка зреклася престолу на користь сина короля Фредеріка, прибула до літньої резиденції у Південній Ютландії. Незабаром до неї приєдналися дві її молодші сестри — принцеса Бенедикта та королева Анна-Марія.

За традицією, три сестри, які щоліта збираються у палаці Гростен, позували для фото, які родина опублікувала у Instagram.

Королева Маргрете та її сестри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Маргрете та її сестри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Сестри позували на тлі гарного саду і були одягнені у легкі літні вбрання.

Королева Маргрете та її сестри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Маргрете та її сестри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Також на сторінці королівської родини опублікували атмосферні фото природи, на яких зазнімковані птахи, квіти та архітектура палацу, де проводять час сестри.

Фото: instagram.com/detdanskekongehus

Фото: instagram.com/detdanskekongehus

Фото: instagram.com/detdanskekongehus

Фото: instagram.com/detdanskekongehus

Фото: instagram.com/detdanskekongehus

Фото: instagram.com/detdanskekongehus

Фото: instagram.com/detdanskekongehus

Фото: instagram.com/detdanskekongehus

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