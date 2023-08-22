Проводить літо із сім'єю: королева Ранія поділилася новими світлинами

Королева Ранія поділилася новими сімейними фотографіями та показала, як проводить літо.

У Instagram королева Ранія поділилася фотографіями, на яких зазнімкована разом із чоловіком королем Абдаллою II та молодшими дітьми – принцом Хашемом та принцесою Сальмою.

"Літо з вами солодше ... Так вдячна", — підписала кадри королева.

На Ранії одягнена спідниця міді та куртка від Louis Vuitton з короткими рукавами. Взута королева в чорні шкіряні сандалі від Prada. У неї розпущене і злегка накручене волосся, а у вухах сережки-висячки, макіяж на обличчі королеви повсякденний.

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Принцеса Сальма одягнена у білу футболку від Chloe та блакитні джинси, а її брат у чорні шорти, футболку та бейсболку, а взутий у кросівки.

Королівська родина Йорданії зараз, ймовірно, на літніх канікулах і повернеться до виконання своїх обов'язків уже у вересні.

Нагадаємо, король Чарльз III також нещодавно прибув до Балморала з королевою Каміллою, щоб провести там залишок літа.

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