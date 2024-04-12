Проводять відпустку в затишному місці: де відпочивають Чарльз та Камілла

75-річний король та його 76-річна дружина зупинилися у своєму улюбленому шотландському пристанищі Біркголлі, яке розташоване неподалік королівського замку Балморал у Шотландії.

Саме тут подружжя зазвичай проводить свою річницю весілля – 9 квітня. Цього року Чарльз та Камілла відсвяткували вже дев'ятнадцяту річницю їхнього шлюбу.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Це дуже відокремлене місце, розташоване на березі річки М'юїк, де вони люблять гуляти зі своїми собаками і де король Чарльз може відпочити під час лікування від раку. Тут вони також провели медовий місяць.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Цей будинок Чарльз отримав у спадок від своєї бабусі – королеви-матері Єлизавети, яка померла 2002 року і яка завжди підтримувала улюбленого онука Чарльза у його прагненні одружитися з Каміллою.

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