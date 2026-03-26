Пройшлися разом червоною доріжкою: Меланія Трамп із роботом-гуманоїдом з’явилася на саміті у Білому домі

Перша леді США у кремовому костюмі і лубутенах постала на саміті у Вашингтоні.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія Трамп і робот / © Associated Press

Меланія Трамп у другий день саміту «Виховання майбутнього разом», який відбувся у Східній кімнаті Білого дому, з’явилася у супроводі робота-гуманоїда. Разом вони пройшлися червоною доріжкою.

Робот-гуманоїд і Меланія Трамп / © Associated Press

Людиноподібний робот Figure 03 звернувся до учасників саміту, привітавши їх одинадцятьма мовами. Він подякував присутнім і назвав себе частиною руху за розширення можливостей дітей через інновації, оскільки на заході обговорювали роль штучного інтелекту і технологій у навчанні дітей.

Цього дня перша леді США продемонструвала стильний образ у кремовому костюмі, який складався з однобортного жакета і прямих штанів зі стрілками і тонким білим ремінцем, та у білій сорочці.

Вбрання вона скомбінувала з білими гостроносими туфлями зі пітоновим принтом від Christian Louboutin з червоною підошвою і на високих шпильках.

Меланія зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з ніжно-рожевою блискучою помадою та молочний манікюр.

Нагадаємо, Меланія Трамп у перший день саміту постала у сірому костюмі і на високих підборах.

