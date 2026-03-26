Пройшлися разом червоною доріжкою: Меланія Трамп із роботом-гуманоїдом з’явилася на саміті у Білому домі
Перша леді США у кремовому костюмі і лубутенах постала на саміті у Вашингтоні.
Меланія Трамп у другий день саміту «Виховання майбутнього разом», який відбувся у Східній кімнаті Білого дому, з’явилася у супроводі робота-гуманоїда. Разом вони пройшлися червоною доріжкою.
Людиноподібний робот Figure 03 звернувся до учасників саміту, привітавши їх одинадцятьма мовами. Він подякував присутнім і назвав себе частиною руху за розширення можливостей дітей через інновації, оскільки на заході обговорювали роль штучного інтелекту і технологій у навчанні дітей.
Цього дня перша леді США продемонструвала стильний образ у кремовому костюмі, який складався з однобортного жакета і прямих штанів зі стрілками і тонким білим ремінцем, та у білій сорочці.
Вбрання вона скомбінувала з білими гостроносими туфлями зі пітоновим принтом від Christian Louboutin з червоною підошвою і на високих шпильках.
Меланія зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з ніжно-рожевою блискучою помадою та молочний манікюр.
Нагадаємо, Меланія Трамп у перший день саміту постала у сірому костюмі і на високих підборах.