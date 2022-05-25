Проживуть і без кривавих грошей: Marks & Spencer повністю йде з Росії

Компанія пропрацювала в Росії 17 років, відкрила 48 магазинів та дала роботу 1200 співробітникам.

Не скажеш, що гігант роздрібної торгівлі ніяк не відреагував початок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Marks & Spencer припинив постачання своєї продукції до Росії ще у березні. Проте магазини донедавна закриті не були, за що бренд неодноразово критикували. Представники торгової марки, у відповідь на критику, посилалися на те, що складні франчайзингові угоди не дозволяють повністю відмовитись від продажу та закрити одразу всі 48 магазинів.

Зараз фірма заявила, що повністю відмовиться від своєї російської франшизи.

Це сталося після того, як M&S підрахував свої прибутки цього року, повідомляє BBC. Виявилося, що після величезних збитків, які зазнав бренд під час пандемії, їм вдалося вийти на досить великі обсяги продажів та отримати чималий прибуток. Це означає, що вихід з Росії не стане для компанії фатальним. Економісти бренду змогли підрахувати, що передбачуваний збиток у 31 мільйонів доларів, у разі виходу з Росії, їхній фірмі, що називається "по кишені". Відхід Marks & Spencer стане наочним спростуванням улюбленої тези російських пропагандистів "вони не підуть/повернуться, тому що не проживуть без російського ринку". Підуть, ще й тому, що можуть собі це дозволити.

Нагадаємо, що понад 750 компаній згорнули свою діяльність у Росії, після початку широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому, деякі ще в процесі завершення справ та закриття представництв, хтось тимчасово заморозив угоди або обмежив розвиток.

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