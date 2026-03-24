Причиною стала не Камілла: що зруйнувало шлюб принцеси Діани та принца Чарльза
Принц Уельський Чарльз узяв за дружину леді Діану Спенсер 1981 року, а розлучення пара офіційно оформила 1996 року, хоча від 1992 року вони вже не жили разом.
Розпад шлюбу тодішнього принца Чарльза та принцеси Діани можна пояснити цілою низкою проблем, але, мабуть, роман майбутнього короля з його теперішньою дружиною, королевою Каміллою, до них не належав.
Так вважає королівська біографка Інгрід Сьюард, про що вона одного разу розповіла публічно. «Незадовго до смерті вона сказала мені: „Справа була не в Каміллі“», — цитуючи Діану, авторка додала: «Наш шлюб зруйнувала не Камілла. Справа була в людях із оточення Чарльза», — маючи на увазі придворних і персонал палацу, які завжди були поряд, пише instyle.
Що конкретно мала на увазі принцеса Діана, не повідомляється.
"І я так і не змогла розібрати це зауваження і до кінця зрозуміти, що воно означало", - зізналася Сьюард. «Але я також пам'ятаю, як батько Діани казав, наскільки складним було життя у королівській родині».
Незважаючи на те, що шлюб Діани та Чарльза розпався, авторка каже, що принцеса дуже хотіла, щоб їхні сини — Вільям і Гаррі — знали, що між ними з їхнім батьком був період великого кохання.
Чарльз і Діана остаточно розлучилися 1992 року, а 1996 року розлучилися. Через дев'ять років, 9 квітня 2005 року, Чарльз і Камілла уклали шлюб, в якому живуть вже понад 20 років.