Причиною стала не Камілла: що зруйнувало шлюб принцеси Діани та принца Чарльза

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

Розпад шлюбу тодішнього принца Чарльза та принцеси Діани можна пояснити цілою низкою проблем, але, мабуть, роман майбутнього короля з його теперішньою дружиною, королевою Каміллою, до них не належав.

Так вважає королівська біографка Інгрід Сьюард, про що вона одного разу розповіла публічно. «Незадовго до смерті вона сказала мені: „Справа була не в Каміллі“», — цитуючи Діану, авторка додала: «Наш шлюб зруйнувала не Камілла. Справа була в людях із оточення Чарльза», — маючи на увазі придворних і персонал палацу, які завжди були поряд, пише instyle.

Що конкретно мала на увазі принцеса Діана, не повідомляється.

Реклама

"І я так і не змогла розібрати це зауваження і до кінця зрозуміти, що воно означало", - зізналася Сьюард. «Але я також пам'ятаю, як батько Діани казав, наскільки складним було життя у королівській родині».

Незважаючи на те, що шлюб Діани та Чарльза розпався, авторка каже, що принцеса дуже хотіла, щоб їхні сини — Вільям і Гаррі — знали, що між ними з їхнім батьком був період великого кохання.

Весілля Чарльза і Діани 1981 року / © Associated Press

Чарльз і Діана остаточно розлучилися 1992 року, а 1996 року розлучилися. Через дев'ять років, 9 квітня 2005 року, Чарльз і Камілла уклали шлюб, в якому живуть вже понад 20 років.