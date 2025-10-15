- Дата публікації
Пригостила його тортом: королева Каміла вітала у Кларенс-гаусі улюбленого дітьми книжкового героя
Королева Камілла відвідала прийом з нагоди сторіччя BookTrust, який організувала у Кларенс-гаусі в Лондоні.
Під час заходу Камілла вітала кролика Петрика. Цей вигаданий дитячий персонаж прибув до її лондонської резиденції, щоб відсвяткувати 100-річчя найбільшої у Великій Британії благодійної організації з підтримки дитячого читання, покровителькою якої є Її Величність.
Камілла з ентузіазмом потиснула йому руку і з задоволенням позувала для фотографій зі знаменитим кроликом із книжок Беатрікс Поттер. Це стало гідною пошаною благодійної організації, яка надала по одній книжці з цієї серії кожній дитині у Великій Британії до досягнення нею першого дня народження в межах своєї програми Bookstart Baby.
Цього року спеціально для цієї програми була створена зовсім нова книжка про кролика Петрика під назвою «Чотири щасливі кролики». Книжку подарують приблизно пів мільйону немовлят та їхнім родинам у всій Великій Британії, щоб спонукати їх почати читати.
Королева приїхала на прийом у темно-синій сукні з чорною вишивкою на грудях, на шиї у неї була підвіска з круглим синім кулоном, на якому діамантами викладено два серця, на зап’ястях улюблені браслети Van Cleef & Arpels, вона зробила макіяж і зачіску. Її Величність люб’язно спілкувалася з гостями та розрізала торт.
Вихідними, нагадаємо, королева в леопардовій блузці та сарафані відвідала літературний фестиваль.