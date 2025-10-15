Пригостила його тортом: королева Каміла вітала у Кларенс-гаусі улюбленого дітьми книжкового героя

Королева Камілла та кролик Петрик / © Associated Press

Під час заходу Камілла вітала кролика Петрика. Цей вигаданий дитячий персонаж прибув до її лондонської резиденції, щоб відсвяткувати 100-річчя найбільшої у Великій Британії благодійної організації з підтримки дитячого читання, покровителькою якої є Її Величність.

Камілла з ентузіазмом потиснула йому руку і з задоволенням позувала для фотографій зі знаменитим кроликом із книжок Беатрікс Поттер. Це стало гідною пошаною благодійної організації, яка надала по одній книжці з цієї серії кожній дитині у Великій Британії до досягнення нею першого дня народження в межах своєї програми Bookstart Baby.

Королева Камілла і кролик Петрик / © Associated Press

Цього року спеціально для цієї програми була створена зовсім нова книжка про кролика Петрика під назвою «Чотири щасливі кролики». Книжку подарують приблизно пів мільйону немовлят та їхнім родинам у всій Великій Британії, щоб спонукати їх почати читати.

Королева приїхала на прийом у темно-синій сукні з чорною вишивкою на грудях, на шиї у неї була підвіска з круглим синім кулоном, на якому діамантами викладено два серця, на зап’ястях улюблені браслети Van Cleef & Arpels, вона зробила макіяж і зачіску. Її Величність люб’язно спілкувалася з гостями та розрізала торт.

Королева Камілла / © Associated Press

Вихідними, нагадаємо, королева в леопардовій блузці та сарафані відвідала літературний фестиваль.