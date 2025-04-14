Приготувати може кожен: Меган Маркл показала один із улюблених варіантів сніданків

Меган Маркл / © Associated Press

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Учора в неділю герцогиня Сассекська поділилася фотографією ідеального, на її думку, сніданку. Меган запостила фото на якому зображені ажурні млинці присипані цукровою пудрою, а поряд стоїть банка відритого джему, який продає бренд Маркл.

© Instagram Меган Маркл

Днем раніше в суботу, Меган показувала сніданок своєї родини, а також зворушила публікацією паски, яку її чоловік принц Гаррі привіз з України як презент. Меган показала, як вони разом із двома дітьми — Арчі та Лілі — їли паску суботнього ранку.

© Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, раніше Меган Маркл розповідала, який сніданок люблять їсти її чоловік Гаррі та син Арчі.

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