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Прикрасила волосся чорним мереживом: королева Мері на прощанні з Папою Франциском
Дружина короля Фредерік X відвідала прощання з Папою Римським без чоловіка.
Королева Мері прибула до Ватикану з делегацією від своєї країни, а також продемонструвала вбрання у дуже елегантному стилі. Фото були опубліковані палацом у Instagram.
Її Величність носила жакет із накладними кишенями та ґудзиками, а також спідницю довжини міді. Згідно дрескоду Мері також одягла чорні колготки, туфлі-човники і покрила голову чорною мереживною мантильєю, волосся під якою було зібрано у зачіску.
У руці королева несла невелику сумку із короткою ручкою. Також образ вона вирішила доповнити коштовними сережками та брошкою.
Також серед тих, хто прибув попрощатися з Папою Франциском, були президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Однак на відміну від королеви, Олена не покривала голову і не одягала капелюшка, як дружина прем’єр-міністра Великої Британії.