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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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208
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1 хв

Прикрасила волосся чорним мереживом: королева Мері на прощанні з Папою Франциском

Дружина короля Фредерік X відвідала прощання з Папою Римським без чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Мері

Королева Мері

Королева Мері прибула до Ватикану з делегацією від своєї країни, а також продемонструвала вбрання у дуже елегантному стилі. Фото були опубліковані палацом у Instagram.

Її Величність носила жакет із накладними кишенями та ґудзиками, а також спідницю довжини міді. Згідно дрескоду Мері також одягла чорні колготки, туфлі-човники і покрила голову чорною мереживною мантильєю, волосся під якою було зібрано у зачіску.

У руці королева несла невелику сумку із короткою ручкою. Також образ вона вирішила доповнити коштовними сережками та брошкою.

Також серед тих, хто прибув попрощатися з Папою Франциском, були президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Однак на відміну від королеви, Олена не покривала голову і не одягала капелюшка, як дружина прем’єр-міністра Великої Британії.

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