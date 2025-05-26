Примирення після "ляпасу": Бріжит Макрон взяла під руку чоловіка-президента

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали В’єтнам. В аеропорту між подружжям стався момент, на який звернули увагу користувачі Мережі. На відео зазнімкували, як перед виходом із літака перша леді торкається, наче штовхає обома руками нижню частину обличчя свого чоловіка-президента. Користувачі назвали це «ляпасом» і активно обговорюють «сварку» між подружжям.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Коли відео розлетілося Мережею і викликало шквал коментарів у Мережі, Єлисейський палац прокоментував цей інцидент, спростувавши, що це була сварка між подружжям і заперечили прояв насильства у родині. У заяві назвали це «моментом близькості» між подружжям, а сам Еммануель прокоментував, що вони так жартували, що зазвичай часто роблять.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

У перший день візиту Макрони зустрілися з генеральним секретарем Комуністичної партії В’єтнаму То Ламом і його дружиною Нго Фонг Лі. Разом вони пообідали у храмі Van Mieu у Ханої, а потім взяли участь у церемонії покладання вінків до пам’ятника національним героям і мученикам. Макрони також зустрілися з президентом В’єтнаму Луонг Куонгом і його дружиною Нгуєн Тхі Мін Нгуєтою.

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Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Під час цих заходів фотографи зазнімкували, як Бріжит взяла під руку Еммануеля, але вираз її обличчя був зовсім невдоволений.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

А коли вони позували для спільних світлин — на знімках помітно, як президент обіймає дружину за талію, а вона у цей момент усміхається.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Що ж насправді відбулося між подружжя Макронів невідомо. Залишається тільки здогадуватися: це була сварка чи дійсно жартівлива гра між ними.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press