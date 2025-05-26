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Примирення після "ляпасу": Бріжит Макрон взяла під руку чоловіка-президента
У Мережі активно обговорюють скандальний жест першої леді стосовно свого чоловіка Еммануеля Макрона.
Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали В’єтнам. В аеропорту між подружжям стався момент, на який звернули увагу користувачі Мережі. На відео зазнімкували, як перед виходом із літака перша леді торкається, наче штовхає обома руками нижню частину обличчя свого чоловіка-президента. Користувачі назвали це «ляпасом» і активно обговорюють «сварку» між подружжям.
Коли відео розлетілося Мережею і викликало шквал коментарів у Мережі, Єлисейський палац прокоментував цей інцидент, спростувавши, що це була сварка між подружжям і заперечили прояв насильства у родині. У заяві назвали це «моментом близькості» між подружжям, а сам Еммануель прокоментував, що вони так жартували, що зазвичай часто роблять.
У перший день візиту Макрони зустрілися з генеральним секретарем Комуністичної партії В’єтнаму То Ламом і його дружиною Нго Фонг Лі. Разом вони пообідали у храмі Van Mieu у Ханої, а потім взяли участь у церемонії покладання вінків до пам’ятника національним героям і мученикам. Макрони також зустрілися з президентом В’єтнаму Луонг Куонгом і його дружиною Нгуєн Тхі Мін Нгуєтою.
Під час цих заходів фотографи зазнімкували, як Бріжит взяла під руку Еммануеля, але вираз її обличчя був зовсім невдоволений.
А коли вони позували для спільних світлин — на знімках помітно, як президент обіймає дружину за талію, а вона у цей момент усміхається.
Що ж насправді відбулося між подружжя Макронів невідомо. Залишається тільки здогадуватися: це була сварка чи дійсно жартівлива гра між ними.