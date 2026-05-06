Принц Арчі: скандальні факти про титули сина Гаррі та Меган Сассекських

1. Арчі Маунтбеттен Віндзор — саме таке ім’я отримав хлопчик у день свого народження, 6 травня 2019 року. Довкола його титулу точилися суперечки ще за кілька місяців до того, як принц Гаррі та Меган Маркл вітали свого сина.

2. Арчі народився у приватній лондонській лікарні Портленд, а не у традиційному пологовому відділенні Ліндо в лікарні Святої Марії. Сассекські вирішили порушити королівські традиції, відмовившись від звичної фотосесії для преси після народження дитини. Однак найбільший скандал, пов’язаний з народженням хлопчика, стосувався його титулу або, точніше сказати, його відсутності.

3. Незабаром після народження Арчі його мати Меган, герцогиня Сассекська оголосила, що він буде «приватною особою» без титулу, оскільки вони з принцом Гаррі не хотіли, щоб дитина була пов’язана умовностями або історією.

4. Подружжя наполягало на тому, щоб їхнього сина називали просто «містер Арчі», що було зроблено для збереження його приватного життя.

5. Склавши королівські обов’язки в січні 2020 року та з’явившись на інтерв’ю у Опри Вінфрі 2021-го, Меган раптово заявила, що королівська родина насправді відмовила Арчі в титулі, а також припустила, що це рішення було пов’язане з побоюваннями щодо кольору його шкіри.

6. У тому ж інтерв’ю герцогиня Сассекська заявила, що не має жодної прихильності до «величності» офіційних титулів, щоб Арчі називали принцом.

7. Меган і Гаррі пропонували інший титул для їхнього сина. Він міг отримати титул лорда Дамбартона. Проте Сассекські вважали за краще відмовитися від нього через побоювання, що Арчі можуть висміювати, оскільки цей титул містить слово «дурний».

За словами королівського біографа Тома Бовра, коли Меган почула новину про те, що Арчі автоматично отримає титул лорда Дамбартона, вона сказала: «Чорт забирай, ні. Жодного мого сина не зватимуть Дамбартоном», — цитує її слова Daily Mail.

Річ у тому, що коли Гаррі й Меган одружилися, вони отримали не лише титули герцога та герцогині Сассекських, а також було оголошено, що їх називатимуть графом і графинею Дамбартонами в Шотландії та бароном і баронесою Кілкілами — в Північній Ірландії. І незважаючи на те, що Меган уже була графинею Дамбартон, вона засмутилася, дізнавшись про те, що цим титулом користуватиметься і її син.

8. Арчі не був принцом під час народження, адже не був онуком правлячого монарха. Але він отримав право на цей титул, коли 2022 року його дід Чарльз став королем після смерті королеви Єлизавети II. Титул «принцеси» отримала й молодша сестра Арчі — Лілібет Діана.

