- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Брунея Матін і принцеса Аніша стали батьками і розсекретили стать свого первістка
Принц Матін та принцеса Аніша Брунейські поділилися радісною новиною. У них народився первісток.
8 лютого пара вперше стала батьками та оголосила стать малюка через національну громадську телерадіокомпанію RTB News.
Повідомлення, опубліковане в офіційному Instagram RTB у неділю, і в ньому йшлося, що Її Королівська Високість принцеса Аніша, дружина Його Королівської Високості принца Муди Абдул Матіна народила дочку в неділю, 8 лютого, 2026 року, о 8.50 ранку. Після цієї події на території палацу Істана Нурул Іман було зроблено 17 гарматних пострілів.
Нагадаємо, принц Брунея Матін і принцеса Аніша оголосили в жовтні минулого року про те, що чекають на первістка. Пара зробила це, опублікувавши чорно-білу фотографію, де вони тримаються за руки на балконі, в акаунті принца в Instagram.
Нагадаємо, пара пов’язала одружилася 2024 року на пишній десятиденній урочистості.