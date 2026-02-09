ТСН у соціальних мережах

Суспільство
136
1 хв

Принц Брунея Матін і принцеса Аніша стали батьками і розсекретили стать свого первістка

Принц Матін та принцеса Аніша Брунейські поділилися радісною новиною. У них народився первісток.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Брунея Матін та принцеса Аніша

Принц Брунея Матін та принцеса Аніша / © instagram.com/tmski

8 лютого пара вперше стала батьками та оголосила стать малюка через національну громадську телерадіокомпанію RTB News.

Повідомлення, опубліковане в офіційному Instagram RTB у неділю, і в ньому йшлося, що Її Королівська Високість принцеса Аніша, дружина Його Королівської Високості принца Муди Абдул Матіна народила дочку в неділю, 8 лютого, 2026 року, о 8.50 ранку. Після цієї події на території палацу Істана Нурул Іман було зроблено 17 гарматних пострілів.

Принц Брунея Матін та принцеса Аніша / © instagram.com/tmski

Принц Брунея Матін та принцеса Аніша / © instagram.com/tmski

Нагадаємо, принц Брунея Матін і принцеса Аніша оголосили в жовтні минулого року про те, що чекають на первістка. Пара зробила це, опублікувавши чорно-білу фотографію, де вони тримаються за руки на балконі, в акаунті принца в Instagram.

Принц Брунея Матін та принцеса Аніша оголосили про вагітність у жовтні 2025 року / © instagram.com/tmski

Принц Брунея Матін та принцеса Аніша оголосили про вагітність у жовтні 2025 року / © instagram.com/tmski

Нагадаємо, пара пов’язала одружилася 2024 року на пишній десятиденній урочистості.

Королівське весілля пари / © Getty Images

Королівське весілля пари / © Getty Images

