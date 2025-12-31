Принц Брунею та його дружина привітали з Новим роком і поділилися кадром з фотосесії

Принц Матін та принцеса Аніша / © instagram.com/tmski

Принц Матін та його дружина принцеса Аніша опублікували кадр зі своєї нової фотосесії та написали:

«Вітаємо всіх із Новим роком! ✨».

Принц Матін та принцеса Аніша / © instagram.com/tmski

Принцеса одягнена в білу максісукню об’ємного крою з плісованим подолом. Зараз Аніша вагітна первістком, але на фото не видно її живота, оскільки зображена принцеса напівбоком. Її волосся розпущене, на обличчі макіяж і позує вона босоніж. Принц Матін одягнений у білу сорочку та світлі штани і взутий у руді туфлі.

Схоже, пара взяла кадр із тієї ж фотосесії, на якій вони постали разом, коли у жовтні оголосили, що чекають на первістка.