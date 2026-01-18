- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Джордж Уельський 2016-го та 2026-го: порівнюємо фото з різницею в десять років
У зв'язку з трендом «2026 — це новий 2016», який поширився в соцмережах, ми вирішили згадати, який вигляд десять років мав старший син принца і принцеси Уельських — принц Джордж, якому цього року виповниться 13 років.
На фото, зробленому у грудні 2016 року, трирічний принц Джордж відвідував різдвяну службу у Сандрінгемі. На ньому довге сіре пальто, високі гольфи та шорти, яких не видно, а в руках юний принц тримає льодяник.
На Різдво наприкінці 2025 року принц Джордж також із сім’єю відвідував різдвяну службу у Сандрінгемі. І як же виріс майбутній король Великої Британії, ви тільки подивіться на фото.
Джордж був одягнений у синє пальто та штани, носив навіть краватку, разом з ним були його молодші сестра принцеса Шарлотта та брат принц Луї.
Нагадаємо, раніше ми також показували, як змінилася принцеса Уельська (мама принца Джорджа) за десять років.