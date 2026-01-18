Принц Джордж Уельський 2016-го та 2026-го: порівнюємо фото з різницею в десять років

Принц Джордж / © Getty Images

На фото, зробленому у грудні 2016 року, трирічний принц Джордж відвідував різдвяну службу у Сандрінгемі. На ньому довге сіре пальто, високі гольфи та шорти, яких не видно, а в руках юний принц тримає льодяник.

Принц Джордж на Різдвяна служба 2016 року / © Getty Images

На Різдво наприкінці 2025 року принц Джордж також із сім’єю відвідував різдвяну службу у Сандрінгемі. І як же виріс майбутній король Великої Британії, ви тільки подивіться на фото.

Джордж був одягнений у синє пальто та штани, носив навіть краватку, разом з ним були його молодші сестра принцеса Шарлотта та брат принц Луї.

Принц Джордж на різдвяній службі 2026 року / © Getty Images

