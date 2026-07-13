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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Принц Джордж взяв на Вімблдон такий самий аксесуар, як і королева Камілла

Незважаючи на виснажливу лондонську спеку, принцу Джорджу Уельському довелося одягнути костюм для появи на чоловічому фіналі Вімблдонського тенісного турніру.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж був одягнений у темно-синій костюм, блакитну сорочку та смугасту краватку. Він одягнув сонцезахисні окуляри і в руках тримав ручний вентилятор, оскільки в цей день у Лондоні була дуже спекотна погода.

Принц Вільям та принц Джордж / © Associated Press

Принц Вільям та принц Джордж / © Associated Press

З таким самим вентилятором з'явилася на тенісному турнірі королева Камілла, коли відвідувала Вімблдон разом зі своєю сестрою Аннабель Елліот.

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Також принц Джордж і його сестра принцеса Шарлотта вдяглися в капелюхи, що в принципі заборонено дрес-кодом Вімблдона, але цього року організатори вирішили піти на поступки через спеку.

Принц Джордж та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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