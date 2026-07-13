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Принц Джордж взяв на Вімблдон такий самий аксесуар, як і королева Камілла
Незважаючи на виснажливу лондонську спеку, принцу Джорджу Уельському довелося одягнути костюм для появи на чоловічому фіналі Вімблдонського тенісного турніру.
Принц Джордж був одягнений у темно-синій костюм, блакитну сорочку та смугасту краватку. Він одягнув сонцезахисні окуляри і в руках тримав ручний вентилятор, оскільки в цей день у Лондоні була дуже спекотна погода.
З таким самим вентилятором з'явилася на тенісному турнірі королева Камілла, коли відвідувала Вімблдон разом зі своєю сестрою Аннабель Елліот.
Також принц Джордж і його сестра принцеса Шарлотта вдяглися в капелюхи, що в принципі заборонено дрес-кодом Вімблдона, але цього року організатори вирішили піти на поступки через спеку.