Принц Джордж здивував своїм художнім талантом: у Мережі обговорюють малюнок сина Уельських

Принц Джордж / © Getty Images

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Принц Джордж демонструє свій неймовірний художній талант, який, схоже, він успадкував від своєї матері Кейт Міддлтон та діда, короля Чарльза.

У номері журналу Country Life, який вийде 11 листопада і в якому принц Вільям виступив запрошеним редактором, буде опубліковано зображення зимородка, намальоване його старшим сином. Барвистий малюнок птаха був виконаний принцом Джорджем, коли йому було 12 років.

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Не перший випадок, коли роботи принца Джорджа привертають увагу. Принц Вільям і принцеса Кейт раніше поділилися детальним малюнком північного оленя на Різдво 2022 року, а художник, який створив цю фотографію, сказав: «У нього є талант. У нього відмінне почуття форми та кольору».

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Принц Джордж іде стопами своєї матері, яка здивувала шанувальників королівської родини, відправивши листівку із ескізом свого університетського міста Сент-Ендрюс у Шотландії, який вона зробила 2002 року. Кейт має ступінь з історії мистецтв Університету Сент-Ендрюс, де вона та принц Вільям познайомилися та покохали одне одного.

А ось король Чарльз також протягом більшої частини свого дорослого життя був пристрасним любителем акварелі, зображуючи снігові пейзажі в Клостерсі, Швейцарія, і в околицях маєтку Балморал, що належить королівській родині, в Шотландії.

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