Принц Едвард і герцогиня Софі постали на нових портретах, присвячених важливій події

Герцог і герцогиня Единбурзькі опублікували новий портрет напередодні їхнього візиту до Португалії з нагоди 640-річчя Віндзорського договору між Великою Британією та Португалією.

Захопливе нове фото герцога й герцогині Единбурзьких було опубліковано напередодні візиту пари до Португалії, де вони планують відсвяткувати давні відносини між Великою Британією і Португалією, повідомило британське посольство в Лісабоні у повідомленні в соціальних мережах.

У межах поїздки також святкуватиметься 640-річчя Віндзорського договору.

Герцог і герцогиня Единбурзькі / Фото: instagram.com/ukinportugal

«Від Лісабона до Порту Їхні Королівські Високості зустрінуться зі студентами та громадськими організаціями, відвідають історичні місця і представлять спільні пріоритети, включно з можливостями для молоді, інклюзивністю у спорті, а також питаннями жінок, миру й безпеки», — йдеться у повідомленні.

Нове фото зробила фотографка Міллі Пілкінгтон, яка неодноразово співпрацювала з королівською родиною. Герцогиня Софі одягнена в сукню кольору слонової кістки з круглою горловиною, рукавами-кльош, а її образ доповнюють золоті сережки-кільця і маленька підвіска на шиї. Принц Едвард одягнений у темний класичний костюм, білу сорочку та блакитну краватку у дрібний квітковий принт.

Їхній новий портрет з’явився після того, як пара була зазнімкована на рідкісному груповому портреті на честь 100-річчя від дня народження королеви Єлизавети II.

