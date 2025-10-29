Принц Ендрю і його колишня дружина Сара готові залишити маєток Royal Lodge, але є умови

Принц Ендрю і Сара Фергюсон / © Associated Press

Нещодавно стало відомо, що король Чарльз докладає максимум зусиль для того, щоб домовитися з молодшим братом Ендрю виїхати з маєтку, який, згідно з договором оренди, може належати принцу аж до 2078 року, добровільно. Як повідомляє The Sun, колишні герцог та герцогиня Йоркські готові зібрати валізи та підкоритися волі частини британського народу, але хочуть натомість інше житло. Ендрю націлився на Фрогмор котедж, що колись належав принцу Гаррі та Меган Маркл, герцогу та герцогині Сассекським, а Сара хоче котедж Аделаїда, де зараз живе родина Уельських, яка незабаром планує переїзд до іншого будинку.

Фрогмор котедж / © Getty Images

Будинок Фрогмор в ідеальному стані, тож витрати на переїзд будуть мінімальними, якщо не нульовими. Більше того, оскільки він розташований на території Віндзорського комплексу, охорона буде такою ж, а значить, його захист не вимагатиме додаткових витрат для британців, хоча фактично вони продовжать користуватися привілеєм, який до них більше не застосовується.

Принц Ендрю і Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон хоче переїхати до котеджу Аделаїда, де зараз живуть принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні троє дітей, поки вони не переїдуть до свого нового будинку, Форест-Лодж, резиденцію на лоні природи в затишному куточку Великого Віндзорського парку.

Якщо король Чарльз погодиться на такий крок, то незабаром маєток Royal Lodge може звільнитися. Раніше повідомлялося, що монарх хоче передати його своїй дружині королеві Каміллі, де вона могла б влаштуватися на випадок, якщо король помре першим.