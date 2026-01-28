Принц Філіп дав мудру пораду Кейт Міддлтон, коли вона тільки вийшла заміж за принца Вільяма: що він сказав

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Про це пише у своїй книжці Роберт Джобсона «Кетрін, принцеса Уельська». Не секрет, що герцог Единбурзький був людиною специфічною, але Кейт йому подобалася і він вважав, що його онук — принц Вільям — обрав собі за дружину дуже гідну дівчину.

Роберт Джобсон «Кетрін, принцеса Уельська»

Коли Вільям і Кетрін одружилися у квітні 2011 року і Кейт вже у статусі герцогині Кембриджської приступила до виконання своїх королівських обов’язків, принц Філіп, дав їй одну дуже дієву, як виявилося згодом, пораду.

Весілля Вільяма та Кетрін 2011 року / © Associated Press

Він порадив Кетрін пам’ятати про те, що «увага, якою її поза сумнівом оточать, буде зосереджена не на ній персонально, а на короні, яку герцогиня тепер представляє». Принц Філіп радив не дивитися в об’єктиви камер, а зосереджувати свій погляд на людину, з якою Кетрін розмовляє у цю мить.

«Ти представляєш королівську родину і все. Не дивися в об’єктив. Королева ніколи не дивиться в об’єктив, ніколи! Дивися на того, з ким розмовляєш!», — казав принц Філіп Кетрін.

Принц Філіп, герцог Единбурзький / © Getty Images

Вона дослухалася до поради і набула неймовірної популярності, як один із старших членів сім’ї.

