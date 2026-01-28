- Дата публікації
Принц Філіп дав мудру пораду Кейт Міддлтон, коли вона тільки вийшла заміж за принца Вільяма: що він сказав
Чоловік королеви Єлизавети II 2011 року порадив майбутній принцесі Уельській зосередитися на роботі на корону, а не на собі.
Про це пише у своїй книжці Роберт Джобсона «Кетрін, принцеса Уельська». Не секрет, що герцог Единбурзький був людиною специфічною, але Кейт йому подобалася і він вважав, що його онук — принц Вільям — обрав собі за дружину дуже гідну дівчину.
Коли Вільям і Кетрін одружилися у квітні 2011 року і Кейт вже у статусі герцогині Кембриджської приступила до виконання своїх королівських обов’язків, принц Філіп, дав їй одну дуже дієву, як виявилося згодом, пораду.
Він порадив Кетрін пам’ятати про те, що «увага, якою її поза сумнівом оточать, буде зосереджена не на ній персонально, а на короні, яку герцогиня тепер представляє». Принц Філіп радив не дивитися в об’єктиви камер, а зосереджувати свій погляд на людину, з якою Кетрін розмовляє у цю мить.
«Ти представляєш королівську родину і все. Не дивися в об’єктив. Королева ніколи не дивиться в об’єктив, ніколи! Дивися на того, з ким розмовляєш!», — казав принц Філіп Кетрін.
Вона дослухалася до поради і набула неймовірної популярності, як один із старших членів сім’ї.
