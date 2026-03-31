Принц Гаррі чекає на запрошення до Сандрінгема від короля Чарльза на літні канікули, але є нюанс

Король Чарльз і принц Гаррі / © Associated Press

Однак король скептично ставиться до таких рішень. Як повідомив журналістам друг Чарльза, 77-річний монарх вважає, що низький рівень довіри та гіркий досвід завадять візиту, і подібні розмови слід вести «приватно».

«Якщо Гаррі дійсно хоче побачити свого батька, йому слід було б закликати своїх прихильників дозволити обговорювати такі питання в приватному порядку, оскільки низький рівень довіри та гіркий досвід щодо цього залишаються однією з головних перешкод на шляху до прогресу», — сказав друг короля, пише Hello!.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Раніше повідомлялося, що герцог Сассекський чекає на запрошення від свого батька відвідати Сандрінгем наступного літа. А зараз принц очікує рішення щодо заходів безпеки, які будуть ухвалені щодо нього та його родини під час візиту до Великої Британії.

Після того, як Гаррі та Меган відмовилися від виконання обов’язків членів королівської родини, вони більше не отримують автоматичну оплачувану платниками податків поліцейську охорону від Скотланд-Ярду.

Принц Гаррі бачився зі своїм батьком лише двічі за останні два роки. Друзі принца розповіли журналістам, що Гаррі сподівається, що його, Меган та їхніх дітей запросять провести «трохи часу в родинному колі» в Сандрінгемі в липні, коли він має повернутися до Великої Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Минуло майже чотири роки від того часу, як шестирічний принц Арчі та чотирирічна принцеса Лілібет бачилися зі своїм дідусем королем Чарльзом 2022 року, після смерті королеви Єлизавети II.