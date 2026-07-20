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Принц Гаррі дав рідкісний публічний коментар про стан здоров’я свого батька короля Чарльза
Зустріч батька та сина відбулася кілька тижнів тому у Гайгроув-гаусі, на ній також були присутні Меган Маркл та діти пари – принц Арчі та принцеса Лілібет.
У четвер на галавечорі Time100 Sports Gala у Нью-Йорку герцог Сассекський заявив гостям, що його батько, який повідомив світ про свій діагноз раку в лютому 2024 року, почувається «чудово», пише видання Page Six. Раніше, у грудні минулого року, Чарльз поділився позитивними новинами, повідомивши, що на початку року інтенсивність лікування буде знижена.
До своєї поїздки до Великої Британії цього місяця Гаррі востаннє зустрічався зі своїм батьком, з яким у нього були натягнуті стосунки, у вересні 2025 року, коли його бачили, коли він прибував до лондонської резиденції Чарльза Кларенс-гауса.
Тепер Букингемський палац підтвердив, що 10 липня принц Гаррі з сім'єю зустрівся з королем Чарльзом і на цій зустрічі також була присутня королева Камілла.
Від того часу Сассекські повернулися до свого життя в Монтесіто, і, як повідомив інсайдер, принц Гаррі сказав, що вони «щасливі» нарешті бути вдома.